DJ Khaled annonce des partenariats avec Def Jam et Snipes

BOSSIP était dans le bâtiment pour la conférence de presse de DJ Khaled dans sa ville natale de Miami jeudi, où la mégastar mondiale lauréate d’un Grammy a annoncé un partenariat exclusif avec Def Jam Recordings pour son projet de label We The Best, ainsi que ses futures sorties en tant que multi -artiste d’enregistrement de platine.

Plus de 50 journalistes ont rejoint Khaled chez Mr. Chow pour l’annonce qu’il rejoindra également Universal Music Group dans un rôle exécutif, en tant que consultant créatif mondial pour Def Jam et la famille d’artistes d’UMG dans le monde entier.

Cette annonce majeure sert de retour aux sources pour DJ Khaled, qui a initialement occupé un poste de direction A&R au sein du label en 2008, développant des succès pour de grandes stars comme Rick Ross et d’autres.

DJ Khaled a déclaré à la foule : « Ce nouveau chapitre marque un moment spécial pour moi. L’énergie à ce stade de ma carrière est à son plus haut niveau et je suis reconnaissant à Sir Lucian Grainge de m’avoir permis de rejoindre son empire à ce stade de mon parcours. Ensemble, nous atteindrons des sommets encore plus élevés et passerons au niveau supérieur. Je me sens béni et tellement inspiré par une énergie renouvelée. Je suis ravi non seulement de devenir partenaire, mais aussi de revenir chez Def Jam. Tunji Balogun n’est pas seulement un A&R extraordinaire, mais un véritable musicien et visionnaire qui est continuellement chargé de présenter au monde certaines de ses prochaines plus grandes superstars. Je suis ravie de rejoindre à nouveau ma sœur et cadre visionnaire LaTrice Burnette, car nous avons eu un énorme succès sur chaque projet sur lequel nous avons collaboré dans le passé. Def Jam est la culture et ensemble, nous ferons encore une fois l’histoire.

Sir Lucian Grainge, président-directeur général d’UMG, a déclaré : « DJ Khaled est un grand artiste, créateur de succès, mentor et innovateur culturel. C’est pour moi un grand plaisir de l’accueillir chez UMG où nous sommes impatients de travailler ensemble pour amplifier son brillant instinct créatif et sa vision unique.

“Au-delà d’un hitmaker éprouvé, d’un producteur incroyable, d’un artiste indéniable et d’un showman accompli, DJ Khaled occupe l’air raréfié d’une icône culturelle”, a déclaré Tunji Balogun, président-directeur général de Def Jam Recordings. “Son incroyable capacité à constamment prendre le pouls de la culture, à atteindre des publics du monde entier de manière innovante mais authentique, et son remarquable sens du marketing, de la promotion et de la concrétisation de tout ce qu’il touche est absolument sans égal. Nous sommes ravis de nous associer à DJ Khaled et We The Best, à la fois en tant qu’artiste primé multi-platine et en tant que dirigeant apprécié. Sans aucun doute, Khaled ne peut que nous rendre meilleurs.

“DJ Khaled est un ami cher et un proche collaborateur depuis plus d’une décennie”, a déclaré LaTrice Burnette, vice-président exécutif, Def Jam Recordings / président, 4th & Broadway. «Tout au long de nos années ensemble chez Epic, Khaled et moi avons développé un lien de travail spécial et brisé les barrières grâce à une vision unie, un partenariat ciblé et un travail acharné. J’ai un immense respect pour le talent artistique, la créativité, l’éthique de travail, le sens du marketing et l’énergie positive illimitée de Khaled. Je suis ravi de l’accueillir à la maison à Def Jam, et j’ai hâte de voir ce que nous concoctons ensuite.

Les annonces ne se sont pas arrêtées là. Parallèlement à l’annonce d’aujourd’hui de son nouveau label chez Def Jam, Khaled a profité de l’occasion pour informer les médias et les fans des développements les plus excitants de son monde.

En plus de rejoindre Def Jam, Khaled poursuivra également son partenariat avec Jordan Brand pour l’un des lancements de baskets les plus attendus de l’année, le WE THE BEST AIR JORDAN V. Présenté sur le marché via une campagne immersive, inventive et innovante à égalité avec les réputations respectives des deux entités, la collaboration poursuit une relation de longue date, remontant à treize ans jusqu’en 2010. Fier membre de la famille Jordan d’athlètes, d’artistes et d’autres collaborateurs, DJ Khaled représente l’esprit de la marque – le dévouement à la grandeur, l’engagement envers l’excellence, l’amour de la culture et le désir d’avoir un impact sur la communauté.

En tant que l’un des supporters les plus ardents et vocaux de la Jordanie, Khaled présente fièrement “un autre” avec cette chaussure. Il fait suite à une baisse massive du Cyber ​​​​Monday, entraînant le plus grand lancement de collaboration de l’histoire de la marque Jordan. Avec l’entreprise axée sur la « croyance en soi » pour 2023, Khaled est fier d’être parmi les porte-drapeaux de ce message positif. La fondation We The Best de DJ Khaled poursuivra son partenariat avec Jordan Brand Black Community Commitment, qui au cours des deux dernières années a investi près de dix-sept millions de dollars dans plus de soixante-quinze organisations à but non lucratif, dont le National Museum of African American History and Culture, Ida B Wells Society for Investigative Reporting et Legal Defence Fund.

Conformément à l’esprit philanthropique et à l’engagement de Khaled, cette année, la Fondation We The Best – une organisation 501 (c) 3 dédiée à l’édification des individus dans les communautés mal desservies à travers les États-Unis et au soutien de diverses organisations à but non lucratif – annonce son programme de bourses d’études inaugural, en partenariat avec Roc Nation.

La bourse d’études 2023 a été attribuée à Felisha Agenor, une lycéenne qui fréquente le Overtown Youth Centre depuis l’école primaire. Ses amis et ses professeurs se réfèrent à Agenor comme “The Achiever”, et elle est à la hauteur de ce surnom avec un 4.2 GPA et une participation active dans sept clubs et sports tels que Student Government Association, National Honors Society, Volleyball et Softball, pour n’en nommer que quelques-uns. . Elle travaille également comme travailleuse auprès des jeunes pour OYC dans une autre école primaire locale.

DJ Khaled, directeur de la création du détaillant de streetwear Snipes, a également annoncé son partenariat avec eux pour un emplacement à Miami. Prêt à ouvrir ses portes au cœur de Collins Ave., le magasin We The Best Snipes proposera les derniers vêtements SNIPES et des produits exclusifs co-marqués. Le concept store spécialisé offrira une expérience de magasinage unique en son genre qui comprendra un DJ en direct, une cabine de son pour les artistes émergents et une vitrine des vêtements les plus en vogue des créateurs de mode locaux de Miami. Le concept store We The Best Snipes devrait ouvrir plus tard cette année.

Avec tout ce mouvement, il est normal que sa ville natale le retienne. La conférence s’est terminée après que DJ Khaled ait reçu à la fois la clé de la ville de Miami et la clé de Miami Beach en reconnaissance de son travail continu dans la communauté. Par proclamation, le 9 février est désormais reconnu comme la journée « WE THE BEST » dans la ville de Miami, et le 26 novembre sera la journée « KHALED KHALED » dans la ville de Miami Beach.

Nous aimons que Khaled continue de gagner (et de sourire). Il est vraiment l’un des plus gentils et des plus fidèles du métier. Nous pensions que nous ne pouvions pas être plus heureux pour lui après dimanche lorsque DJ Khaled a clôturé la 65e édition des Grammys Awards avec Jay-Z, Rick Ross, Lil Wayne et le nouveau compagnon du label Def Jam vendredi interprétant leur « chanson de l’année » nominée écraser “DIEU A FAIT. La chanson était l’une de ses six nominations pour la nuit et dix nominations aux Grammy Awards au total.

Après une si grosse soirée, on aurait pu penser qu’il fêterait ça avec une pause, mais Khaled avait bien plus qu’un “autre” dans sa manche !

Félicitations encore Khaled !