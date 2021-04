Le DJ et producteur de musique basé à Delhi, Johnnie Ernest, est très populaire sur la scène musicale indépendante pour son son qui défie le genre. Avec des titres populaires comme Vans on My Feet, Summer 45 et Plokta à son actif, l’artiste se prépare pour son prochain projet « qui changera sa vie ».

Pour son premier morceau de 2021, Johnnie a collaboré avec Zee Music Company. Même si le nom de son morceau très attendu n’a pas encore été annoncé, le DJ a partagé des aperçus et des indices sur ses réseaux sociaux.

Dans une conversation en roue libre avec News18, Johnnie a déclaré: «Je ne m’attendais pas à ce que je produirais lorsque je me suis assis pour la première fois en studio, donc c’était essentiellement un projet inattendu. Quand j’ai produit les mélodies en studio, c’était au-delà de mes attentes. Nous avons tourné le clip vidéo en conséquence à Manali dans la température super froide de décembre. Nous avons travaillé sur ce projet pendant un an pour qu’il devienne mon meilleur projet à ce jour. J’ai la chance que le label ait signé ce projet et ils l’ont vraiment aimé et ont de grands projets pour le promouvoir.

«À mes fans, je voudrais dire que la piste va être totalement différente, ce qui est toujours mon agenda lorsque je me propose de produire quelque chose. J’espère qu’ils aimeront cette chanson. J’ai aussi joué un peu dans la vidéo. L’acteur principal est Kunal Thakur du film Kabir Singh. Mes coproducteurs et moi avons beaucoup d’espoir que les gens vont adorer celui-ci. C’est une chanson très émouvante, avec la vidéo ainsi que mes rythmes. »

La récente réalisation de Johnnie est son remix de la chanson à succès de Krewella et Nucleya Good On You. Lorsqu’on lui a demandé comment cette collaboration a vu le jour, il a déclaré: «J’ai rencontré Krewella à Hyderabad l’année dernière et récemment, ils ont sorti un morceau avec Nucleya appelé Good On You. J’ai fait un remix pour ça. Nucleya a beaucoup aimé la qualité de production de mon remix, mais son goût est différent du mien. Mais l’un des membres de Krewella, Jasmine (Yousaf) a vraiment apprécié la qualité et le style du remix et leur manager m’a demandé de leur envoyer le remix. Comme la machine à sous était déjà remplie pour sortir ceci en tant que remix officiel, ils m’ont dit qu’ils joueraient mon remix dans tous les sets de leurs chansons. C’est très important s’ils jouent ma chanson dans les grandes scènes. »

Le DJ a parlé de son parcours musical qui a commencé lorsqu’il était adolescent alors qu’il jouait de la batterie dans son église. Cependant, sa fascination pour la musique de danse électronique a commencé quand il était dans la norme 12, quand il a visité un club pour la première fois. Il est retourné encore et encore et a commencé à apprendre l’art en ligne et à travers des logiciels comme Virtual DJ. «C’était la raison pour laquelle j’ai été détenu dans ma douzième norme. C’est un moment de fierté pour moi de partager cela parce que je n’ai jamais regretté d’avoir été détenu. J’ai refait ma 12e et ensuite fait du génie mécanique parce que c’était le rêve de mon père et je l’ai fait pour lui. Après mon ingénierie, j’ai poursuivi ma passion à cent pour cent dans mon métier », a-t-il révélé.

En nous faisant découvrir sa carrière professionnelle, il a déclaré: «Le premier morceau que j’ai sorti, Vans on My Feet, a été une très grande chose pour moi. Et mes premiers clips vidéo Summer 45 sont mes préférés. Mon premier morceau était très spécial pour moi et il est sorti sur le label international EDM House Network où de nombreux DJ de haut niveau du monde entier, qui ont joué au Tomorrowland Festival et à d’autres, ont sorti leur musique. En fait, Afrojack a également sorti sa musique sur le même label il y a longtemps. Ce fut un moment très émouvant pour moi.

«Le clip, que j’ai sorti pour mon deuxième morceau Summer 45, était le premier pour moi et je l’ai tourné à nouveau au niveau international à Bali et à Singapour. Le premier clip vidéo que j’ai fait de ma carrière était au niveau international et donc c’était émouvant pour moi. Je suis toujours aussi heureux que ma première piste ait eu lieu, car c’était un rêve que j’avais vu il y a de nombreuses années et qui s’est finalement manifesté. Mon clip a été diffusé dans le monde entier à la télévision et mes parents étaient très heureux. Ils ne comprennent toujours pas ce que je fais, mais ils sont fiers quelque part », a-t-il déclaré.

Récemment, beaucoup d’artistes ont parlé de quelques grands labels qui dominent l’industrie de la musique et des artistes indépendants qui ne sont pas dus. Pendant la crise de Covid-19, de nombreux artistes ont eu du mal à rester à flot. Cependant, Johnnie, malgré une tragédie personnelle, a choisi d’être optimiste sur la scène musicale. «Je crois personnellement que si quelque chose ne se produit pas au premier ou au deuxième passage, cela ne veut pas dire que cela n’arrivera jamais. Cela arrivera certainement un jour. EDM House Network a été le premier label à lancer ma chanson, mais ce n’était pas comme si je n’avais fait qu’une seule chanson avant. J’ai essayé d’envoyer beaucoup de chansons dans beaucoup d’endroits mais je n’ai jamais eu de réponse. Cela arrive aussi, aujourd’hui, quand j’envoie mes chansons à de grands labels. J’ai envoyé mes chansons à Martin Garrix, qui était le DJ numéro un au monde. Si j’envoie mes chansons à David Guetta, je n’obtiens jamais de réponse. Mais parfois, je reçois des réponses sur Instagram, ce qui est un autre gros problème pour moi. Mais je veux transmettre ceci à tout le monde, que cela se produira.

«Pour ce qui est monétaire, il existe des plateformes comme Spotify, elles donnent aux producteurs une belle chance de gagner de l’argent par streams. Twitch, est une autre plate-forme où vous pouvez diffuser vos sets de DJ et votre musique et vous pouvez gagner de l’argent grâce à cela. À l’échelle mondiale, des choses se passent, mais nous devons continuer à faire des efforts constants pour grandir comme nous le souhaitons. Il existe des plateformes d’artistes indépendants, grâce aux personnes qui y pensent, et aux organisations. Mais quand même, le rêve qui est là, nous devons continuer à y travailler », a-t-il déclaré.

«Les choses évoluent plus vite qu’avant. Les clubs sont en plein essor après le verrouillage. Ils sont emballés six jours par semaine à Delhi, où je travaille. Lorsque les gens doivent rester chez eux à cause du coronavirus, les musiciens et les producteurs font la promotion de leur musique en ligne et gagnent de l’argent grâce à ces formidables plateformes », a-t-il ajouté.

Enfin, à quoi ressemble l’avenir de l’artiste? «Je travaille déjà sur quelques pistes. J’adore la musique qui est plus énergique mais je ne décide jamais du genre de musique. Il peut s’agir de Bollywood électronique, piège ou grand public. Je m’en suis rendu compte pendant quelques années, en Inde, si je dois grandir, il faut que ce soit avec de la musique dans ma langue maternelle, c’est-à-dire la musique hindi. Alors oui, dans mes futurs projets, il y a une chanson qui sera en hindi et je sortirai les chansons d’ici la fin de cette année. C’est une surprise pour tout le monde, et je suis sûr que ce sera ma chanson qui changera ma vie. J’attends cela de tous mes projets. J’ai quelques chansons, qui est mon agenda qui est dans 12 mois, je vais livrer de belles chansons à mon public. L’un de mes objectifs pour cette année est de continuer à diffuser de la musique », a-t-il signé.