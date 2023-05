DJ Joel Corry révèle qu’il sort avec la star de Love Island après s’être rencontré à Dubaï

DJ Joel Corry est peut-être apparu sur Love Island en tant qu’artiste musical invité spécial, mais il a en fait eu sa propre romance insulaire avec l’un des anciens candidats.

Je peux révéler que le hitmaker Head & Heart sortait secrètement avec Coco Lodge, la beauté sensuelle de Casa Amor de la série de l’été dernier.

Le couple a été aperçu pour la première fois en train de faire la fête à Dubaï plus tôt cette année et maintenant, une source musicale me dit que le couple se rencontre régulièrement.

La star, qui vient de sortir son nouveau morceau cool Dance Around It avec la pop star montante Caity Baser, a déclaré à propos de leur romance : « On ne m’a jamais posé de questions à ce sujet auparavant…

« Coco est adorable et elle est venue me voir à Las Vegas et, oui, elle s’est bien amusée. »

En riant, il a ajouté: « C’était un bon moment. »

Un initié de l’industrie a déclaré: « Joel et Coco ont le même sens de l’humour et s’entendent très bien, il est vraiment concentré sur sa musique mais il adore passer du temps avec elle entre ses concerts partout dans le monde.

« Ils ont une chimie folle. »

Joel, nominée par les Britanniques, a également jonché son Instagram d’emojis séduisants, y compris des cœurs d’amour et des symboles de feu.

Coco est célibataire depuis sa courte aventure avec Andrew Le Page au cours de son passage de 12 jours dans la série télé-réalité ITV2 et s’est ouverte sur son barrage d’abus de la part des trolls une fois sortie.

Cela vient après que Joel, amoureux de la gym, soit sorti avec Sophie Kasaei de Geordie Shore et m’ait avoué une fois que son « béguin pour les célébrités adolescentes était Rachel de Friends », alias Jennifer Aniston.

Il aime clairement une brune…