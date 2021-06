DJ Jax Jones se produira à la finale de The Hundred au Lord’s le 21 août | Nouvelles de cricket

DJ Jax Jones jouera à la finale de The Hundred au Lord’s le 21 août

Jax Jones, le DJ Ivor Novello, BRIT et nominé aux Grammy, doit se produire à la finale de The Hundred au Lord’s le 21 août, a-t-il été annoncé aujourd’hui.

La nouvelle coïncide avec la sortie de la chanson officielle de la nouvelle compétition de cricket de 100 balles, le tout nouveau morceau de Jax Jones, « Feels ».

The Hundred est une nouvelle compétition de cricket de 100 balles qui sera lancée le 21 juillet, dans le but de fusionner un divertissement à haute énergie avec une action sportive rapide.

0:43 L’ancienne star anglaise Andrew Flintoff sera l’un des présentateurs de Sky Sports lors de la nouvelle compétition Hundred cet été L’ancienne star anglaise Andrew Flintoff sera l’un des présentateurs de Sky Sports lors de la nouvelle compétition Hundred cet été

Jax Jones a déclaré: « Je suis ravi que la chanson fasse la bande originale de nouveaux souvenirs cet été pour tous ceux qui attendent la liberté et la fête depuis si longtemps. Collaborer avec The Hundred est parfait pour cela, rassembler les gens à travers le sport et la musique est toujours un ambiance!

« Les expériences partagées sont ce dont nous avons tous besoin en ce moment et jouer en direct pour tout le monde lors de la finale de The Hundred est exactement le genre de moment que j’ai imaginé en écrivant » Feels « . »

Pour coïncider avec cette annonce, un nombre limité de billets a été mis en vente pour la finale de The Hundred. Pour en savoir plus, visitez thehundred.com.

The Hundred a également lancé un programme appelé « The Hundred Rising », qui donne la possibilité à 100 personnes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles de s’impliquer dans la production du concours, et Jax Jones apportera son soutien à l’initiative en offrant à un candidat retenu une main -sur l’expérience de création de contenu, aller dans les coulisses avec son équipe pour capturer le contenu de sa performance qui sera utilisé sur les canaux de médias sociaux de la compétition.

1:30 La présentatrice Vick Hope a déclaré que l’initiative Hundred Rising offrira un nouveau programme d’opportunités à 100 personnes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles La présentatrice Vick Hope a déclaré que l’initiative Hundred Rising offrira un nouveau programme d’opportunités à 100 personnes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles

» Promouvoir les jeunes créatifs est extrêmement important pour moi « , a ajouté Jax Jones. « Donc, leur donner une plate-forme pour partager leur travail était une évidence – je suis ravi de voir ce qu’ils apportent. »

Réagissant à l’annonce, Kate Cross de Manchester Originals a déclaré : « J’ai l’impression que ce morceau résume The Hundred – c’est amusant, vivant et bruyant. Cela donne envie de sortir et de s’amuser !

« Avec Jax Jones qui fait un spectacle à The Hundred, la pression est sur nous pour faire de même sur le terrain et j’ai hâte. »

Tom Curran d’Oval Invincibles a ajouté : « J’adore la chanson, elle a une très bonne ambiance et donne envie de bouger !

« Cette compétition a pour but de divertir les fans et avec le calibre du cricket sur le terrain et le divertissement qu’il procure, ce sera un événement incroyable pour toute la famille. »

