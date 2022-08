DJ Drama réfléchit sur le Drake & Meek Mill Beef dit qu’ils l’ont causé

Lors d’une apparition sur le podcast de Rory & Mal, Dj Drama a réfléchi au bœuf de Drake et Meek Mill en déclarant que tout le monde y avait joué un rôle.

Près de 7 ans éloignés du boeuf DJ Drama réfléchit sur le plus gros boeuf de 2015 entre Meek Mill et Drake lors d’une récente apparition sur le podcast de Rory et Mal. Le bœuf de 2015 a été le point culminant de cet été et nous a probablement donné le meilleur morceau de Drake de l’ère des intimidateurs avec “Retour 2 Retour“. Drake a également livré une ouverture folle à son OVOfest 2015 en utilisant des mèmes de Twitter pour calomnier Meek et monter sur scène.

DJ Drama réfléchit sur le Drake & Meek Mill Beef dit “Tout le monde a fait quelque chose de mal”.

Alors que sur le podcast de Rory et Mal, DJ Drama a réfléchi au boeuf de 2015 et a admis qu’il n’était pas le seul à avoir fait quelque chose de mal, un effort collectif a provoqué les événements qui se sont produits.

“Écoutez, tout le monde a fait quelque chose de mal, tout le monde”, a déclaré DJ Drama aux animateurs. “Quentin a fait quelque chose de mal, DJ Drama a fait quelque chose de mal, Drake a fait quelque chose de mal, Meek Mill a fait quelque chose de mal, Nicki Minaj a fait quelque chose de mal, comme si tout le monde jouait un rôle.” « C’est de l’eau sous le pont. Il est tombé. C’était un moment hip-hop, tu vois ce que je veux dire ? Comme si c’était l’histoire du hip-hop », a-t-il déclaré. « Ces gars-là ont pu raconter la vraie version de leurs histoires… Il y a aussi beaucoup de choses que j’ai retenues et que je n’ai pas diffusées. Un jour, tout cela aura-t-il un sens ? Peut-être. Mais, vous savez, peut-être que certaines choses ne sont pas dites. Mais tout le monde a joué un rôle dans la façon dont ça s’est passé. Personne n’est totalement innocent.

Le drame admet qu’il a de l’amour pour toutes les personnes impliquées, mais tout le monde doit assumer ses responsabilités. Vous pouvez regarder Drama parler de la situation ci-dessous.