DJ Drama organise la projection de “You People” à Atlanta

Netflix a organisé une projection VIP spéciale de Vous les gens à Atlanta lundi animé par DJ Drama et Kenny Burns.

BOSSIP était également présent à l’événement, qui comprenait une pré-réception à Serena Pastificio à Colony Square.

Deon Cole, membre de la distribution, était présent avec certains des plus grands noms d’Atlanta, notamment Cynthia Bailey, Kash Doll, Lauren Speed, Ryan Cameron, Coach K et bien d’autres.

Le film a été co-écrit par Kenya Barris et Jonah Hill et produit par les deux aux côtés de Kevin Misher.

Vous les gens est une comédie romantique sur deux Los Angelos très différents, Ezra Cohen (Jonah Hill) et Amira Mohammed (Lauren London), qui tombent amoureux après qu’une confusion de covoiturage les ait réunis. Après s’être connectés en raison de leur amour commun pour le streetwear et la musique, le couple tombe amoureux. Malheureusement, leur relation est mise à l’épreuve par leurs familles. Les parents juifs progressistes mais téméraires d’Ezra (Julia Louis-Dreyfus et David Duchovny) sont parfois sourds et autoritaires. Pendant ce temps, l’éducation musulmane d’Amira et les parents très pro-noirs Eddie Murphy et Nia Long ne sont pas exactement ravis du match.

Le premier long métrage de Kenya Barris en tant que réalisateur est une histoire d’amour moderne qui se déroule au milieu de cultures conflictuelles et de relations interreligieuses. La comédie met en vedette un ensemble de stars comprenant Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage et Mike Epps.

Vous les gens arrive sur Netflix le 27 janvier