DJ Akademiks dit qu’il est « 100 % sûr » que Young Thug sera reconnu coupable

Bien qu’il reste à voir si Ak a raison ou non, la plupart peuvent être d’accord avec sa remarque sur le « sh*t show ». Maintenant que Lil Woody n’est plus à la barre, le procès fait moins la une des journaux que d’habitude, mais certains moments se sont distingués. Récemment, par exemple, l’avocat de Young Thug, Brian Steel, a déclaré au tribunal qu’il se considérait comme un leader des droits civiques. Que pensez-vous de la théorie de DJ Akademiks selon laquelle Young Thug sera reconnu coupable dans son affaire RICO ? Êtes-vous d’accord avec lui ou non ? Que pensez-vous de ses commentaires sur le procureur du comté de Fulton, Fani Willis ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et gardez un œil sur HNHH pour plus de mises à jour.

