DIZO Watch R Talk et Watch D Talk seront lancés le 7 septembre

La marque TechLife de Realme, DIZO, a annoncé qu’elle dévoilerait deux nouvelles montres intelligentes le 7 septembre en Inde à midi, heure locale, baptisées Watch R Talk et Watch D Talk.

La DIZO Watch R Talk semble être la plus chère des deux. Il dispose d’un écran AMOLED circulaire de 1,3 “et prend en charge les appels vocaux. DIZO indique qu’il sera livré avec un appel à un seul chipset qui consomme moins d’énergie et assure une connexion stable.

DIZO ne révèle rien d’autre sur le Watch R Talk, mais le page promotionnelle mis en place par le détaillant en ligne indien Flipkart sur son site Web nous en dit plus sur la smartwatch. Pour commencer, l’écran AMOLED de la DIZO Watch R Talk a une résolution de 360 ​​x 360 pixels et une densité de pixels de 392 ppi. Il a une luminosité maximale de 500 nits et prend en charge l’affichage intelligent toujours activé, qui vous permet de décider combien de temps vous voulez que l’écran reste allumé.

Soyez le sujet de conversation de la ville pendant que vous parlez #DIZOWatchRTalk💬 Affichez un écran AMOLED ultra-net de 1,3 pouce et une montre intelligente à puce unique qui consomme moins d’énergie et assure une connexion stable Lancement le 7 septembre, 12h : https://t.co/sgkL9zBhiJ#RedéfinirTalk #DIZO #Sois différent pic.twitter.com/Qe0e74UgVW — DIZO (@DIZOTech) 30 août 2022

L’écran de la Watch R Talk est recouvert d’un verre trempé de dureté 7H et le cadre est en métal. La smartwatch arbore deux boutons physiques sur son côté droit et est livrée avec une boucle en acier inoxydable agréable pour la peau et des bracelets en silicone.









DIZO Watch R Talk emballera un écran AMOLED et sera livré avec des bracelets en silicone

Revenant à la fonction d’appel de la Watch R Talk, DIZO indique que la smartwatch a une suppression du bruit pour les appels et un assistant vocal et contient un pilote de haut-parleur 120 % plus grand (par rapport à un pilote 8 x 15 mm) pour un son clair.

Flipkart a confirmé au moins deux couleurs pour la DIZO Watch R Talk, et bien qu’elle ne révèle pas la taille de la batterie de la smartwatch, la Watch R Talk est annoncée pour durer jusqu’à 10 jours en utilisation normale et jusqu’à cinq jours avec un appel. Il faudra deux heures pour une charge complète avec le chargeur fourni.









DIZO Watch R Talk prendra en charge les appels vocaux et aura une batterie de 10 jours

La DIZO Watch D Talk a un design différent et sera livrée avec un écran couleur de 1,8″. Elle a un seul bouton physique sur le côté droit et prend en charge les appels vocaux et plus de 120 modes sportifs. DIZO n’a pas beaucoup divulgué sur la Watch D Parlez, mais avec le dévoilement encore dans une semaine, nous pourrions voir la marque en dire plus sur la smartwatch dans les prochains jours.