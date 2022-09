DIZO Watch R Talk et Watch D Talk dévoilés avec les appels Bluetooth

Comme promis, DIZO a lancé aujourd’hui deux nouvelles montres intelligentes, toutes deux portant le nom “Talk” – cela signifie que les deux prennent en charge les appels Bluetooth. Ils sont basés sur les montres DIZO précédentes de la marque TechLife de Realme, mais avec quelques différences importantes.

DIZO Regarder R Parler

C’est la plus glamour des deux et il se trouve que ce n’est que la deuxième montre ronde de DIZO (l’autre étant la Watch R originale). Il dispose d’un écran AMOLED de 1,3″ (360 x 360 pixels) avec jusqu’à 500 nits de luminosité et un mode Always On. Il est protégé par un verre trempé (7H).

Une différence entre la DIZO Watch R Talk et la Watch R qui se démarque immédiatement est la lunette graduée sur le modèle Talk. De plus, les boutons sur le côté sont différents. Cette lunette supplémentaire se traduit par un diamètre plus grand (46,7 mm contre 44,7 mm) par rapport à l’original.

Bien sûr, la principale différence est la prise en charge des appels Bluetooth. La montre dispose d’un grand haut-parleur de 9 x 16 mm qui offre un son clair. La suppression du bruit pour les appels contribue également à la clarté. La société utilise une solution à puce unique pour prendre en charge la fonction d’appel au lieu d’une solution à deux puces, ce qui apporte une efficacité énergétique indispensable à la tâche.

La Watch R Talk est conçue pour une autonomie allant jusqu’à 10 jours avec une utilisation normale (mais sans appel) et jusqu’à 5 jours avec un appel. C’est une rétrogradation par rapport au modèle de base, qui annonçait 12 jours. Dans tous les cas, une charge complète prend 2 heures à l’aide de l’adaptateur magnétique fourni.

Un autre changement est que les ouvertures pour le haut-parleur et les microphones ont coûté à la montre Talk sa résistance à l’eau (la montre de base R est à l’épreuve de la natation avec une cote de 5 ATM). Sur le plan positif, le microphone est également utilisé pour les commandes vocales de l’assistant numérique.

Le reste est à peu près comme d’habitude. La montre a un cadre en métal, un bracelet en silicone souple (22 mm) avec une boucle en acier inoxydable douce pour la peau et le verre trempé susmentionné. La montre sera disponible en Classic Black et Silver Grey. Bien qu’elle ne soit pas étanche, la montre peut résister à la transpiration, aux éclaboussures et même aux douches (et vous pouvez la laver pour la garder propre).

La montre peut être personnalisée avec plus de 150 cadrans et prend en charge plus de 110 modes sportifs. Il surveille la fréquence cardiaque et la SpO2, le suivi du sommeil et des menstruations ainsi que plusieurs rappels pour rester hydraté et actif tout au long de la journée. Il n’y a pas de GPS à bord, donc les exercices en plein air dépendent de votre smartphone pour les données de positionnement.









DIZO Watch R Talk en gris argenté et noir classique

Le DIZO Watch R Talk a un PDSF de 5 000 ₹, mais il sera lancé sur Flipkart le 13 septembre (mardi) avec un prix de lancement de 3 800 ₹ (48 $/48 €). La Watch R de base coûte 4 000 ₹ (bien qu’elle puisse être trouvée pour aussi peu que 2 200 ₹).









DIZO Watch R Talk et Watch D Talk seront lancés avec une remise spéciale la semaine prochaine

DIZO Regarder D Parler

Cette montre nous ramène aux designs rectangulaires que DIZO semble privilégier. Il dispose d’un écran LCD de 1,8″ (240 x 286 pixels) avec un verre incurvé 2,5D (et une luminosité légèrement supérieure de 550 nits). Malgré un poids presque identique (58 g contre 61,3 g) et une capacité de batterie presque identique (260 mAh contre 300 mAh) par rapport à la Watch R Talk, la durée de vie de la batterie est sensiblement plus courte.

Cela signifie 7 jours d’utilisation régulière (sans appel) et seulement 2 jours avec appel. Donc, si vous regardez la DIZO Watch D Talk pour sa fonction d’appel Bluetooth (ce que vous êtes certainement), vous voudrez peut-être plutôt envisager la montre ronde.

Nous reviendrons aux fonctionnalités, mais nous devons parler de prix pour garder les choses en contexte – le PDSF est de 4 000 ₹ (1 000 ₹ de moins que la montre ronde) et sera disponible sur Flipkart le 16 septembre pour 2 800 ₹ (35 $/ 35 €). À ce prix, nous ne pouvons pas être trop exigeants, mais le modèle R ne coûte pas beaucoup plus cher et offre une mise à niveau significative sur le matériel.











DIZO Watch D Talk en noir classique, gris argenté et vert clair

La Watch D Talk propose également plus de 150 cadrans de montre et plus de 120 modes sportifs. Il y a une surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2, un suivi du sommeil et des menstruations, mais pas de GPS embarqué.

La montre a un cadre en métal, mais le verre n’est pas renforcé. Il est également résistant à la sueur et à la douche, mais pas étanche. Il utilise des bracelets en silicone de 22 mm et sera disponible en noir classique, gris argenté et vert clair.

Vous pouvez consulter les nouvelles montres Talk sur Flipkart et appuyer sur le bouton Notifier pour obtenir un rappel lorsqu’elles seront disponibles la semaine prochaine. Voici un lien pour le Regarder R parler et un pour le Regarder D parler. Notez que ces liens ne fonctionnent que sur mobile. Sur ordinateur, vous pouvez accéder au site DIZO en suivant les liens Source ci-dessous.

Source 1 | Source 2