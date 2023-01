DIZO Watch D Pro sera lancé le 9 janvier avec un chipset D1 personnalisé

DIZO – la première marque de l’écosystème TechLife de Realme – a annoncé aujourd’hui qu’elle lancera la DIZO Watch D Pro en Inde le 9 janvier à midi, heure locale.

La société a publié quelques-unes des Voir les photos de D Pro sur Twitterrévélant son design et ses options de couleurs.

DIZO n’a pas encore détaillé la fiche technique de la DIZO Watch D Pro, mais la société a révélé certaines des caractéristiques de la montre par le biais d’une note de presse et elle a un élément très intéressant.









Montre DIZO D Pro

La DIZO Watch D Pro embarquera un écran de 1,85″ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 600 nits de luminosité maximale. Elle sera alimentée par le chipset DIZO D1 et exécutera DIZO OS hors de la boîte.

DIZO a déclaré que la Watch D Pro aura une RAM 4 fois plus grande que les “montres intelligentes ordinaires qui ont 600 Ko de RAM” (faites le calcul) et viendra avec une surveillance de la fréquence cardiaque et une mesure du niveau d’oxygène dans le sang. Il prendra également en charge les appels à un seul chipset.

Le système d’exploitation DIZO de la Watch D Pro offrira “des fonctionnalités nouvelles et puissantes qui en feront vraiment un pro”, notamment :

Filtre artistique pour la personnalisation du cadran de la montre, et une option pour changer/réorganiser les 5 cadrans de montre prédéfinis, ce qui est très rare dans la catégorie.

Météo détaillée avec vitesse du vent, humidité et indice UV et météo des 3 prochaines heures.

Mode intelligent Ne pas déranger, s’allume automatiquement lorsque vous dormez.

Contrôle de la caméra avec compte à rebours de l’obturateur.

La DIZO Watch D Pro sera vendue en Inde via Flipkart et certains magasins de détail. Plus de détails sur ses spécifications, son prix et sa disponibilité seront révélés lundi.