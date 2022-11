Dizo Watch D Plus arrive avec un écran plus grand, coûte moins de 25 $

Dizo, la marque Realme TechLife, vient d’annoncer un nouveau portable appelé Watch D Plus. Il est livré avec un grand écran, un cadre en aluminium et un prix abordable de 1 999 INR, soit moins de 25 $.

L’écran de la Dizo Watch D Plus est un écran LCD de 1,85″, doté d’une “zone d’affichage 17 % plus grande”, par rapport aux autres appareils Watch D du portefeuille de Dizo. Le verre sur le dessus est incurvé sur les quatre côtés et il y a un seul bouton circulaire sur le côté.

La capacité de la batterie est de 300 mAh et devrait être bonne pour 14 jours d’utilisation standard sur une seule charge, puis il ne faudrait que deux heures pour la recharger de 0% à 100%. En termes de fonctionnalités, la Watch D Plus a tout ce que la Watch D et la Watch D Talk ont ​​- suivi de plus de 100 sports, mesure de l’oxygène sanguin (SpO2), capteur de fréquence cardiaque, détection du sommeil, commandes Bluetooth pour la musique et l’appareil photo, notifications et eau de base la résistance.

La Dizo Watch D Plus commencera à se vendre en Inde le 15 novembre chez Flipkart en trois couleurs – Classic Black, Silver Grey ou Deep Blue.

La source