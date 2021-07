Dizo Star 300 et 500 répertoriés sur Flipkart

La nouvelle sous-marque AIoT de Realme, Dizo, a ses premiers téléphones dans son arsenal, accueillent les Dizo Star 300 et Star 500. Les deux featurephones 2G visent le marché indien et apportent des spécifications modestes et des étiquettes de prix très bas.





Dizo Star 300 (à gauche) et Star 500 (à droite)

Le Dizo Star 300 propose un écran LCD de 1,77 pouce avec une résolution de 160 x 120 pixels et 65 000 couleurs. Il est alimenté par le chipset Unisoc SC6531E avec 32 Mo de RAM et 32 ​​Mo de stockage interne extensible jusqu’à 64 Go via microSD. L’arrière abrite une seule caméra VGA avec un flash LED.

Le téléphone prend également en charge la double carte SIM, Bluetooth, la radio FM et la prise en charge des langues anglaise, hindi, tamoul, gujarati, télougou, bengali, kannada et malayalam. La batterie arrive à 2 550 mAh.











Dizo Étoile 300

Dizo Star 300 est coté à 1 499 INR (20 $) mais il y a un prix de lancement de 1 299 INR (17 $). Le téléphone devrait bientôt être mis en vente. Il est disponible dans les couleurs noir, bleu et vert menthe.

Le Dizo Star 500 propose un écran LCD couleur plus grand de 2,8 pouces et augmente la résolution en QVGA (320 x 240 pixels). Il dispose également d’une caméra VGA à l’arrière logée dans une découpe circulaire avec un flash LED. Il y a le même chipset Unisoc SC6531E sous le capot associé à 32 Mo de RAM et 32 ​​Mo de stockage qui peuvent être étendus jusqu’à 64 Go via le slot microSD.











Dizo Étoile 500

La batterie de ce modèle est de 1 900 mAh et vous obtenez également la même radio double SIM, Bluetooth et FM que le Dizo Star 300. Il est disponible en noir, vert menthe et argent.

Dizo Star 500 est coté au prix régulier de 1 999 INR (27 $), bien qu’il y ait une remise de 10 % qui le ramène à 1 799 INR (24 $). Il n’y a aucune information sur le début des ventes prévu pour le moment.

Merci, Saksham Mitra pour le conseil !

Source 1 • Source 2