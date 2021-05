Dizo est la première sous-marque de Realme pour les produits AIoT

La semaine dernière, Realme a révélé son intention de lancer sa propre sous-marque TechLife appelée «D». Aujourd’hui, la sous-sous-marque est officiellement dévoilée sous le nom de Dizo.

Dizo s’aventurera dans les catégories de produits Smart Home, Smart Care, Accessoires et Smart Entertainment, avec l’aide de la chaîne d’approvisionnement de Realme, de l’expérience AIoT et du design industriel. La nouvelle sous-marque bénéficiera également du vaste support après-vente de Realme en Inde, qui couvre plus de 310 villes en Inde avec plus de 320 centres de service.

C’est une occasion mémorable alors que Dizo met en œuvre sa mission d’offrir des solutions AIoT innovantes et diversifiées à ses consommateurs. La nouvelle marque permettra aux consommateurs de vivre une vie intelligente, efficace et interconnectée. En tant que première marque de l’écosystème Realme TechLife, je suis très heureux de vous dire que DIZO a déjà d’excellents produits en préparation à offrir à ses consommateurs. – Madhav Sheth (PDG de Realme Inde et Europe)

On ne sait pas quand on devrait s’attendre à voir le premier produit de marque Dizo, mais sur la base des rumeurs, nous sommes prêts pour des écouteurs Bluetooth. La marque devrait avoir une présence mondiale en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud.

La source