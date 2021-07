Dizo de Realme taquine son premier téléphone mobile

La sous-marque AIoT de Realme, Dizo, a présenté quelques écouteurs sans fil la semaine dernière, et la société taquine déjà son prochain produit, qui n’est pas un appareil AIoT mais un téléphone mobile.

Dizo a partagé une affiche sur Twitter pour taquiner son téléphone portable. Le téléphone n’est pas clairement visible, mais un peu de montage révèle qu’il s’agit d’un téléphone multifonction avec un îlot circulaire à l’arrière abritant un appareil photo et un flash.

Un design haut de gamme associé aux meilleures fonctionnalités est exactement ce dont vous avez besoin pour #Sois différent. Obtenez le package complet, bientôt. Pouvez-vous deviner le produit ?#DIZO #realmeTechLife pic.twitter.com/RHvNTJ0U6g – DIZO (@DIZOTech) 2 juillet 2021

Dizo n’a encore rien divulgué à propos de ce téléphone multifonction, mais il se pourrait que ce soit le Dizo Star 500 qui a obtenu la certification FCC en mai. Cependant, celui-ci avait la marque Dizo sur le panneau arrière, tandis que celui du teaser saute la marque et arbore une couverture arrière texturée.

Eh bien, il y a de fortes chances que Dizo ait modifié le design plus tard, et si le téléphone taquiné par la sous-marque Realme est bien le Star 500, il sera alors livré avec une prise en charge double SIM, une connectivité 2G, un emplacement pour carte microSD et une batterie de 1 830 mAh. .







Téléphone multifonction Dizo Star 500 (photos FCC)

Le Star 500 était accompagné du Star 300 au FCC. Il a un écran plus petit mais contient une batterie de 2 500 mAh. Comme le Star 500, le Star 300 prend également en charge la double carte SIM, la connectivité 2G et un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage.









Téléphone multifonction Dizo Star 300 (photos FCC)

Il n’y a pas non plus de mot officiel sur le Star 300, mais vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur ces téléphones fonctionnels bientôt puisque Dizo a lancé sa campagne promotionnelle.