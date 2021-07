Dizo de Realme apporte deux écouteurs TWS, une tondeuse à barbe et un sèche-cheveux

Realme a présenté les écouteurs Dizo GoPods D et Dizo Wireless lors du premier lancement de produit de sa nouvelle sous-marque. L’événement a également vu l’annonce d’une tondeuse à barbe, d’un sèche-cheveux et d’une paire d’écouteurs filaires sous la marque Buds.

Les Realme Dizo GoPods D sont des écouteurs TWS avec un pilote de 10 mm et une latence de 110 ms dans le mode de jeu dédié. Ils ne pèsent que 4,1 grammes par tête et si tout cela vous semble familier, c’est parce qu’ils étaient auparavant disponibles sous le nom de Realme Buds Q.

La société a décidé de conserver la conception et la forme globales, mais le capteur tactile a désormais une finition différente. A part ça, c’est le même produit, jusqu’à l’autonomie de 20h.

Les Dizo GoPods Q seront disponibles dans les couleurs blanc ou noir et le prix est de 1 599 INR (21 $), avec une remise de 200 INR (4 $) pour la première vente le 14 juillet chez Flipkart.

Les Dizo Wireless sont des écouteurs tour de cou conçus pour le confort, auparavant disponibles sous le nom de Realme Buds Wireless. La société leur a donné une nouvelle couche de peinture, tout en conservant la connexion magnétique pour l’arrêt automatique, les pilotes de 11,2 mm et la connectivité Bluetooth 5.0.

Il existe quatre options de couleur pour le Dizo Wireless : rouge, noir, bleu et vert menthe. Realme vend ce produit extrêmement unique pour 1 499 INR (20 $), avec la même remise de 200 INR (4 $) lors de la première vente flash, prévue le 7 juillet sur Flipkart.

S’éloignant de la marque Dizo mais restant dans le monde de Realme TechLife, les représentants de l’entreprise ont également présenté les écouteurs filaires Realme Buds 2 Neo de couleur noire ou bleue au prix de 499 INR (6,70 $).

Les ventes commencent aujourd’hui sur le site Web de l’entreprise, les magasins hors ligne, ainsi que les deux principaux détaillants en ligne Amazon et Flipkart.

La tondeuse à barbe Realme est disponible en deux variantes – normale et Plus. Les deux ont une autonomie de 120 minutes, mais la variante la plus puissante apporte 40 réglages de longueur, contre 20 sur la vanille. Il existe également une résistance à l’eau IPX7 sur le Plus, tandis que les utilisateurs de l’appareil le moins cher doivent retirer les lames et les laver séparément.

Les deux tondeuses commenceront à se vendre le 5 juillet, le Plus étant de 1 999 INR (27 $), tandis que son frère n’est que de 1 299 INR (17,50 $).

Enfin, Realme a introduit un sèche-cheveux. Cet appareil a un joli minimaliste voit son ventilateur atteindre 19 000 tr/min, apportant des vitesses d’air chaud de 13,8 m/s. Il dispose de la technologie des ions négatifs pour réduire l’électricité statique, permettant à la cuticule des cheveux de se fermer et de rester saine et belle pendant une longue période de temps.











Sèche-cheveux Realme

Le prix du sèche-cheveux Realme est de 1 999 INR (27 $) et commencera à se vendre le 5 juillet sur Realme.com et Flipkart.

La source