Dizo apporte Watch D Pro et Watch D Ultra avec un processeur et un système d’exploitation personnalisés

Dizo a annoncé Watch D en juin, suivi de Watch D Plus en novembre, et maintenant la famille s’agrandit avec deux nouveaux membres. La marque Realme TechLife a annoncé Watch D Ultra et Watch D Pro avec chipset Dizo D1, Dizo OS et prise en charge des appels Bluetooth.

Montre Dizo D Pro

La variante Pro est livrée avec un écran carré de 1,85″ et un bouton physique sur le côté. L’écran peut atteindre une luminosité allant jusqu’à 600 nits et prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’appareil a un cadre en aluminium avec des capteurs pour la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2 (oxygène dans le sang), et il peut également suivre le sommeil, les calories et les pas.

Le chipset Dizo D1 est annoncé comme étant livré avec un GPU indépendant et 4x plus de RAM sur le côté pour apporter un défilement fluide, une meilleure animation et “d’autres fonctionnalités puissantes”. Le système d’exploitation Dizo a gagné plus de fonctionnalités, pris en charge plus de cadrans de montre et d’autres personnalisations.













Montre Dizo D Pro

Cette Watch D Pro peut suivre plus de 110 modes sportifs, y compris le suivi GPS intégré. On dit que la durée de vie de la batterie peut aller jusqu’à 7 jours.

Dizo lance la Watch D Pro en noir, avec trois options de couleurs différentes pour les bracelets en silicone – bleu, blanc ou noir. Le prix est de 2 699 INR (environ 32 $/30 €) et le lancement est prévu pour le 17 janvier sur Flipkart.

Montre Dizo D Ultra

Le panneau de l’Ultra a une diagonale plus petite de 1,78″, mais le panneau est AMOLED avec une résolution plus élevée de 368×448. Il est livré avec le même système d’exploitation que le Pro, prend en charge les appels Bluetooth et porte la même gamme de capteurs.

La Watch D Ultra se distingue par une autonomie de batterie plus longue allant jusqu’à 10 jours et un design légèrement différent.

Le prix ici est fixé à 3 299 INR (40 $ / 37 €), et les options de couleur ne concernent à nouveau que le bracelet en silicone – Bue, White ou Black. Le lancement est prévu ce vendredi 12 janvier sur Flipkart.

