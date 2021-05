Diya Chitale et Swastika Ghosh confirment leur médaille en double au World Table Tennis Star Youth Star

Les jeunes pagayeuses indiennes Diya Chitale et Swastika Ghosh ont réalisé de solides performances au WTT Youth Star Contender Tunis 2021 alors qu’elles confirmaient une médaille dans le double féminin U-19 et se qualifiaient également pour la phase à élimination directe dans la catégorie simple. Le duo Maharashtra Diya et Swastika, qui a reçu un laissez-passer au premier tour, a remporté une victoire convaincante 11-5, 6-11, 11-9, 11-8 contre le favori local Fadwa Garci et Maram Zoghlami lors du dernier match des 8 et obtenu au moins une médaille de bronze avec une entrée en demi-finale. La paire indienne affrontera désormais la Tchèque Linda Zaderova et la Croate Hana Arapovic dans le dernier match des quatre.

D’autre part, les pagayeurs de Mumbai Diya et Swastika se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale du simple U-19 après avoir terminé en tête de leur groupe respectif avec un record de victoires. La championne nationale des jeunes Diya a dominé lors de ses victoires identiques 3-0 contre la Biélorusse Darya Vasilenka (11-7, 11-7, 11-7), Linda Zaderova (11-4, 10-12, 11-1, 11-8 ) et l’Algérienne Narimene-Hind Siddeki (11-3, 11-4, 11-7) dans le Groupe VI tandis que la championne nationale junior Swastika a battu la Grecque Malamatenia Papadimitriou et la Portugaise Ines Matos 3-0 (11-6, 11- 6, 11-9) et 3-2 (8-11, 11-6, 11-5, 8-11, 11-7) respectivement dans les matches du Groupe I.

Le tournoi en cours est le premier événement international pour les jeunes auquel les joueurs indiens participent depuis l’épidémie de coronavirus. Plus tôt chez les garçons, Preyesh Raj Suresh s’est incliné en quarts de finale du simple U-15 tandis que Payas Jain et Deepit Patil ont respectivement quitté les pré-quarts et la phase de groupes de la catégorie U-19.

