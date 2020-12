Pour la plupart des familles, un anniversaire est généralement un motif de fête.

Mais pour les parents, Cat et Chris Sweet, cela rappelle à quel point la vie peut être cruelle.

Parce que chaque anniversaire marque un an, leurs trois enfants se rapprochent d’un besoin permanent de fauteuils roulants en raison de leurs rares conditions.

«Je suis vraiment fort la plupart du temps, mais j’ai toujours un vacillement à leur anniversaire», dit Cat.

« Je déteste ça parce que c’est un peu plus près d’un mauvais jour. »

Leurs trois enfants, Louisa, 16 ans, Max, 13 ans et Harry, sept ans, souffrent de maladies mortelles qui s’aggraveront avec le temps.

Harry souffre du syndrome d’Ehlers Danlos depuis sa naissance, ce qui lui cause tellement de douleurs dans les articulations qu’il a du mal à dormir et en 2017, des tests génétiques ont révélé que Louisa et Max avaient l’ataxie de Friedreich, une maladie rare et neurodégénérative.









Cat, qui s’occupe à plein temps des enfants, déclare: «Au fil des ans, dans ce bloc de 12 mois, il y a toujours quelque chose qui s’est détérioré.

« Même depuis ces derniers anniversaires, la marche de Lou est bien pire, Max a développé une arythmie – un rythme cardiaque dangereux. Chaque anniversaire est un autre plus proche d’un moment où ils ne pourront pas si bien se débrouiller. »

Pour aggraver les choses, leur maison à Weston super Mare est trop petite et inaccessible pour les enfants qui deviendront bientôt des utilisateurs de fauteuils roulants à plein temps.

«En six mois, j’ai trois utilisateurs de fauteuils roulants à plein temps chez moi et ma maison est comme ça», dit le jeune homme de 35 ans.

«Je ne sais pas comment cela va fonctionner. Je ne peux plus déplacer physiquement mes enfants.







(Image: Dan Regan)



« J’ai peur que cela se produise avant que nous n’ayons eu la chance de faire quoi que ce soit. Nous n’aurons plus nulle part où vivre. »

Ces craintes ont été atténuées par DIY SOS et une armée de volontaires désintéressés qui sont intervenus pour aider à transformer la maison en un havre accessible.

Avant la construction, Cat devait faire entrer et sortir ses enfants de la baignoire et les porter dans les escaliers.

Maintenant, la famille dispose d’une salle de bains adaptée aux fauteuils roulants avec des ascenseurs qui permettront aux enfants d’être indépendants.

L’équipe a également installé un ascenseur pour que les enfants n’aient pas à utiliser les escaliers et a inséré des monte-charges dans chacune de leurs chambres pour les aider à monter et à sortir du lit le moment venu.







(Image: Dan Regan)



La rénovation a été encore plus une bouée de sauvetage cette année car les trois enfants se sont protégés du coronavirus, ce qui signifie qu’ils ont été scolarisés à domicile pendant toute l’année et n’ont pas pu voir d’amis.

Cat dit que sans l’intervention de DIY SOS, ils ne se seraient tout simplement pas débrouillés.

«Nous étouffions dans cette maison», dit-elle, «mais ils ont arrangé quelque chose pour mes enfants que je ne pouvais pas réparer moi-même».

Ce n’est que lorsque Louisa a atteint son adolescence en 2017, Chris et Cat ont réalisé que quelque chose n’allait pas.

Enfant, tout était normal, sauf une chose.

Chris, 42 ans, raconte: «Nous avions toujours remarqué que lorsqu’elle était plus jeune, elle semblait un peu maladroite – juste un peu un klutz. Quand les professionnels la regardaient, ils voyaient plus que ce que nous avions.

«Ensuite, avant son 13e anniversaire, tout s’est arrêté normalement. Le consultant a dit qu’ils étaient inquiets pour elle parce qu’elle ne marchait pas d’une manière adaptée à son âge et que son équilibre était assez mauvais.







(Image: Dan Regan)



Ils lui ont diagnostiqué l’ataxie de Friedreich et peu de temps après, les parents ont reçu un deuxième coup que son fils Max avait aussi.

Maintenant, la condition avec son cœur signifie qu’il est en danger plus immédiat que Louisa.

«On a l’impression que Max est une bombe à retardement», dit Cat.

« Cette condition les tue. Je ne peux rien faire, aucune opération, aucune pilule, les études d’essai ont échoué. Un jour, je vais me réveiller et l’un d’entre eux ne sera plus là, comment faire vous compartimentez cela? «

Et de façon déchirante, Cat révèle à Nick Knowles comment sa fille a dit une fois qu’elle n’avait aucun rêve et ne regardait pas vers l’avenir.

«J’ai eu une conversation avec Louisa et je lui ai demandé si elle rêvait de voyager, d’un travail… et elle a répondu:« Je n’en ai tout simplement pas ».

« Et c’est vraiment triste. Enfants, ils ne rêvent plus de rien. »

Mais une fois la transformation de leur maison terminée, la famille a réalisé à quel point elle était aimée de la communauté et a donné aux enfants quelque chose à espérer.







(Image: Dan Regan)



Cat dit: «Il y a encore d’énormes défis auxquels ils sont confrontés, nous sommes dans une véritable période de transition où les choses se détériorent rapidement, et elle craint de perdre sa motricité et de ne plus pouvoir dessiner.

«Maintenant, elle me dit des choses comme: ‘Est-ce que je pourrai pousser le landau de mon bébé?’ Elle a pensé que loin devant elle, elle veut une famille.

«Max veut aller à l’université, Harry veut être policier, Lou veut travailler avec les animaux. Ils veulent tous faire des choses. Je ne peux pas vous expliquer à quel point cela a changé nos vies.







(Image: Dan Regan)



L’avenir est incertain – l’espérance de vie avec la maladie de Friedreich varie considérablement en fonction de la gravité des symptômes – mais Cat et Chris essaient de ne pas s’attarder sur la dure réalité qu’ils pourraient survivre à leurs enfants.

Mais surtout, on leur a donné un espace où ils peuvent aimer être une famille qui sert également de rappel de la gentillesse et de l’amour de leur communauté locale.

«La maison n’est pas la grande chose, ce n’est pas seulement des briques et du moteur», dit Cat.

«Lorsque vous donnez une maison à une famille comme la nôtre, ce n’est pas seulement la sécurité et un environnement à long terme. Ils nous ont redonné de l’espoir et redonné aux enfants leurs rêves.

* DIY SOS: The Big Build est sur BBC One demain soir à 20h et sur iPlayer.