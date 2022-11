DIY Sci-Fi : Entretien avec Justin Benson et Aaron Moorhead

Le dernier film du duo scénariste-réalisateur-acteur Justin Benson et Aaron Moorhead, la satire de science-fiction “Something in the Dirt”, suit John (Moorhead) et Levi (Benson), des locataires voisins dans un complexe d’appartements délabré de Los Angeles. Après avoir observé des phénomènes surnaturels inexplicables dans l’appartement de Levi, ils tentent de capturer l’événement à la caméra pour un gain personnel, mais rencontrent un désastre à la place.

Depuis la sortie de leur premier long métrage, “Resolution” (2013), Benson et Moorhead ont fait des films à leur manière, exerçant un contrôle créatif total sur leur esthétique malléable et fluide. Référé à dans les avis comme leur film “le plus personnel” après sa première à Sundance, “Something in the Dirt” (dans les salles) est une distillation de leurs sensibilités, frappant un contraste déséquilibré avec leurs contributions à la réalisation de la série Marvel Disney + “Moon Knight”, une émission de super-héros atypiquement étrange impliquant un trouble dissociatif de l’identité, dieux égyptiens et Oscar Isaac.

Dans une interview via Zoom, les deux ont discuté des nuances dans la réalisation de films personnels, de la frontière entre la vertu et la méchanceté, et de la façon dont la réalisation pour un géant du divertissement a cristallisé leurs identités cinématographiques. Ce sont des extraits édités de la conversation.

“Something in the Dirt” parle de deux gars qui tournent un film. La façon dont vous faites des films et collaborez a-t-elle fini par faire écho dans l’histoire?