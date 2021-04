J’aime emmener mes projets de couture avec moi dans toute la maison d’une pièce à l’autre. Récemment, j’ai vu un concept de pot en coussinet qui m’a enthousiasmé, car c’est un moyen idéal de transporter vos fournitures et de tout garder propre et au même endroit pendant que vous travaillez.

C’était aussi l’occasion d’un projet DIY! J’ai donc décidé de créer mon propre pot en coussin et de partager un didacticiel vidéo avec vous afin que vous puissiez en créer un également.

Comment faire un coussin avec un petit pot

Délicieusement (et quelque peu ironiquement), il s’agit en fait d’un projet sans couture. Cela le rend rapide et facile à compléter.

Comment faire un coussin à partir d’un pot Mason ou de tout autre type de pot

Passons en revue les matériaux et les outils dont vous aurez besoin pour créer un pot en coussin. Les seuls outils dont vous aurez besoin sont une paire de ciseaux, un stylo ou un crayon et un pistolet à colle.

Pour les matériaux, vous aurez bien sûr besoin d’un pot. J’ai utilisé un petit pot pour ce projet, mais vous pouvez en utiliser un plus grand en fonction du nombre de fournitures de couture et des types de fournitures de couture que vous souhaitez conserver à l’intérieur. J’ai remarqué que les pots Mason sont un choix populaire pour ce projet.

Avec votre pot, vous aurez également besoin d’un morceau de carton, d’un tissu de la couleur ou du motif de votre choix, d’un ruban qui complète votre tissu et de coton ou de boules de coton.

Que faire avec un pot à coussins une fois que vous l’avez terminé

Si vous aimez la couture, évidemment, c’est un excellent projet à faire par vous-même. Si vous ne cousez pas, encore une fois, vous pouvez toujours terminer ce projet car il n’implique aucune couture en soi. Une fois que vous avez terminé votre pot à coussins, vous pouvez le donner à quelqu’un que vous connaissez qui aime les projets de couture.

Comment faire un pot à coussins Instructions étape par étape pour la photo et la vidéo



Nous sommes maintenant prêts à commencer notre tutoriel vidéo pour fabriquer un pot bricolage en coussin. Vous trouverez ci-dessous une liste de référence rapide du matériel et des outils nécessaires, ainsi que des instructions écrites pour accompagner la vidéo.

Rendement: 1

Avez-vous déjà eu envie de fabriquer votre propre pot en coussin? Ce didacticiel vidéo vous montrera comment le faire en quelques étapes simples. Temps de préparation

5 minutes Temps actif

10 minutes Temps total

15 minutes Difficulté

Facile Coût estimé

0 $ Matériaux Pot

en tissu

Ruban

Coton

Papier carton Outils Ciseaux

Colle chaude et pistolet à colle

Stylo ou crayon Instructions Pour commencer ce projet, retirez le couvercle de votre pot et posez-le sur le morceau de carton. À l’aide d’un stylo ou d’un crayon, tracez le pourtour du couvercle. Utilisez une paire de ciseaux ou un outil de coupe de précision pour découper le cercle de carton. Une fois que vous avez fait cela, vous devriez avoir un morceau de carton qui s’adapte parfaitement au couvercle du pot. S’il dépasse du tout, faites juste un peu de coupe supplémentaire jusqu’à ce que ce soit correct. Découpez une section de tissu qui est assez grande pour s’adapter sur le dessus du morceau de carton circulaire avec beaucoup d’excès sur les bords pour envelopper en dessous. La forme exacte de ce morceau de tissu n’est pas trop importante. Pour créer notre coussin, nous allons placer du coton sur le cercle en carton. Une fois le coton en place, posez le tissu dessus. En tenant tous ces composants ensemble, retournez soigneusement le tissu, le coton et le cercle de carton afin que le tissu soit maintenant sur le bas, le carton sur le dessus et le coton est toujours pris en sandwich au milieu. Mettez de la colle chaude sur le côté droit du cercle en carton. Repliez les bords du tissu en les collant en place. Il se peut que vous ayez encore du tissu supplémentaire sur les bords. Si tel est le cas, ajoutez simplement une autre couche de colle chaude et continuez à plier les bords. Essayez d’obtenir les plis de tissu aussi plats que possible en vue de l’étape suivante. Une fois que vous avez terminé de plier et de coller les bords, vous aurez terminé la partie en coussin du projet. Maintenant, il vous suffit de le fixer sur le dessus du couvercle du pot. Vous pouvez également utiliser de la colle chaude pour ce faire. Bien que nous ayons maintenant un couvercle de pot en coussinet fonctionnel, la jonction entre le couvercle et le coussin à épingles n’est pas si époustouflante, n’est-ce pas? Même si vous avez réussi à faire reposer le coussin à épingles relativement contre le couvercle, il a un aspect «inachevé». Pour corriger cela, nous allons enrouler et coller un ruban autour du couvercle pour cacher l’endroit où le coussin et le couvercle se rencontrent. Maintenant, votre projet est terminé! Il vous suffit de mettre le couvercle sur le pot pour que le pot en coussinet terminé soit prêt à l’emploi. Si vous en offrez un en cadeau, assurez-vous de mettre des fournitures à l’intérieur! produits recommandés Mes organisateurs de couture Etsy préférés.

Que faire ensuite une fois que votre pot à coussins est prêt

