Dixville Notch : Nikki Haley remporte le vote de minuit de 6 personnes dans le New Hampshire

Les électeurs de Dixville Notch ont voté pour la première fois lors des primaires du New Hampshire, les six électeurs ayant choisi l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

“Un bon début pour une belle journée dans le New Hampshire”, a déclaré Haley dans un communiqué réagissant au vote quelques minutes après son enregistrement. « Merci Dixville Notch ! »

La petite ville du nord du New Hampshire a ouvert et clôturé son scrutin juste après minuit HE le matin de la primaire de l’État. Quatre électeurs républicains inscrits et deux indépendants ont participé au vote, au cours duquel l’ancien président Donald Trump, favori pour l’investiture présidentielle du GOP, n’a pas réussi à obtenir de soutien.

Dans la pointe nord du New Hampshire, Dixville Notch est le premier endroit à déclarer les résultats des primaires parce que les électeurs y ont voté très tôt. Sa tradition de vote à minuit remonte à 1960.

Même si les villes voisines de Hart’s Location et Millsfield ont commencé à voter à minuit plus tôt, elles n’ont pas participé de manière continue et ne procéderont pas à un vote à minuit cette année. Une version fictive des trois voisins a été présentée dans un épisode de « West Wing » d’Aaron Sorkin intitulé « Hartsfield’s Landing ».

Le vote de minuit à Dixville Notch a toujours eu lieu à l’hôtel Balsams, désormais inactif, qui est devenu un événement médiatique au fil des ans.

Récemment, avec l’hôtel fermé et en attente de réaménagement, des questions ont été posées quant à savoir si Dixville Notch aurait suffisamment d’électeurs, mais la tradition s’est poursuivie.

Alors que sa population a diminué au fil des années, la participation de Dixville Notch au mini-concours est une réussite pour les dirigeants locaux – et une raison de sourire pour les accros de la politique désireux d’avoir un avant-goût de ce qui les attend.

En 2020, les électeurs ont soutenu l’ancien maire de New York Michael Bloomberg lors de la primaire démocrate, mais ont ensuite soutenu le vainqueur final des élections générales, à l’unanimité avec cinq voix pour Joe Biden.

Le nom de Biden n’est pas apparu sur le bulletin de vote, et aucun délégué ne sera attribué en raison de une dispute entre l’État et le Comité national démocrate, qui a déplacé la première primaire approuvée en Caroline du Sud. Le représentant démocrate Dean Phillips du Minnesota figurait sur le bulletin de vote mais n’a reçu aucun vote.

Sébastien St-Jean/AFP/Getty Images Une électrice vote lors du vote de minuit du premier du pays pour les élections primaires du New Hampshire dans le salon de la maison Tillotson du Balsams Grand Resort à Dixville Notch, New Hampshire, le 23 janvier 2024.

Selon le modérateur de la ville, Tom Tillotson, son père – l’ancien propriétaire de la station Balsams, Neil Tillotson – a travaillé pour que Dixville Notch soit incorporé spécifiquement afin que la communauté puisse voter et que les résidents ne soient pas obligés de voyager près d’une heure dans la neige pour participer aux élections.

Il a toutefois mis en garde contre le fait de penser que les résultats de minuit seraient trop instructifs.

« Il n’existe pas de solution miracle qui dise aux gens quoi faire ou ce qui va se passer. Parfois, nous avons raison. Parfois, nous nous trompons », a déclaré Tillotson.

L’essentiel, a-t-il dit, est que les gens ne devraient pas hésiter à participer au processus démocratique.

« Si tous ces gens dans la nature pouvaient se lever à minuit et aller voter, 100 % de la ville, peut-être devrions-nous prendre le vote un peu plus au sérieux. Si nous faisons quelque chose de positif, ce sera peut-être d’encourager quelques personnes supplémentaires à voter », a déclaré Tillotson.

Ethan Cohen de CNN, Molly English, Grégory Krieg et Éric Bradner contribué à ce rapport.