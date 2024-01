Dixville Notch, NH, a son mot à dire : les 6 votes pour Nikki Haley

Une autre électrice, Annmarie Pintal Turcotte, 54 ans, promoteur immobilier et partenaire commercial de M. Otten, qui représentait plus de 16 pour cent de l’électorat ici, a voté pour la première fois à Dixville Notch et a déclaré que le processus avait été tout à fait agréable.

“C’est excitant, je pense que c’est tellement plus amusant”, a-t-elle déclaré. “Je veux voter tout le temps maintenant.”

Tous les électeurs de Dixville Notch n’étaient pas enthousiasmés par l’attention et l’afflux de la presse. Deborah Tillotson, l’épouse de M. Tillotson, a poliment refusé de répondre aux questions sur le battage médiatique de la soirée – « Cela ne m’intéresse pas d’avoir une conversation à ce sujet », a-t-elle déclaré – et elle est restée assise à côté des urnes alors que la mêlée médiatique s’engouffrait. ses cinq voisins.

Le Balsams Resort, où une demi-douzaine d’électeurs se rassemblent habituellement dans la salle de scrutin, qui porte bien son nom, est fermé pour rénovation. Les quelques électeurs, de nombreux journalistes et deux chiens (Maxine et Lucy) se sont donc entassés dans la salle Tillotson, dans l’un des hôtels du complexe. dépendances qui abritaient autrefois M. Tillotson aîné.

Jusqu’à sa mort à l’âge de 102 ans en 2001, Neil Tillotson a pris sur lui de voter en premier, revendiquant la distinction inhabituelle de premier électeur du pays. À sa place, M. Otten, un magnat des stations de ski qui possédait autrefois une partie des Red Sox de Boston et de nombreuses stations réputées de la Nouvelle-Angleterre. M. Otten a acheté les Balsams en 2016 et a tenté de transformer l’hôtel, qui est tombé en ruine et est aujourd’hui vacant, en une destination ouverte toute l’année avec un immense domaine skiable rivalisant avec le plus grand de la Nouvelle-Angleterre.