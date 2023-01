Dixon va de l’avant avec une subvention de 1 million de dollars pour des améliorations du côté sud-ouest – Shaw Local

DIXON – La ville va de l’avant avec une demande de subvention de l’État pour financer 1 million de dollars d’améliorations des conduites d’eau principales du côté sud-ouest.

Le conseil municipal de Dixon a tenu une audience publique pour le projet en décembre, et le conseil a approuvé mardi une résolution demandant la subvention globale de développement communautaire du département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois.

Dixon serait admissible car la plupart des résidents qui bénéficieraient du projet sont des familles à revenu faible à moyen, a déclaré Matt Hansen, vice-président de Willett, Hofmann and Associates, lors de l’audience publique du 19 décembre.

Les remplacements de la conduite d’eau principale auraient lieu sur la rue Factory de la rue Dodge à l’avenue Sheridan, la rue Dodge de la rue Factory à l’avenue Grace, la rue West Ninth de la rue Cummins à l’avenue Sheridan, la rue Cummins de la rue West Ninth à l’avenue Sheridan, l’avenue Grace à partir de la rue Factory jusqu’à l’avenue Cummins et l’avenue Sheridan des rues Factory aux rues Hunt.

La ville a connu 14 ruptures de conduites d’eau dans cette zone, dont deux au cours du dernier mois environ, a déclaré Hansen.

La portée du projet vise à remplacer 3 970 pieds de conduite d’eau principale et 1 500 pieds de conduites d’alimentation en eau ainsi qu’à installer sept bornes-fontaines et 31 vannes de canalisation principale. Le coût serait d’environ 1,06 million de dollars et serait entièrement couvert par la subvention.

Le maire Li Arellano Jr. a déclaré qu’ils avaient essayé de faire plus de mises à niveau au cours des dernières années du côté sud-ouest, qui était historiquement mal desservi. Ce sera un avantage pour les infrastructures publiques ainsi qu’un soulagement pour ces résidents, a-t-il déclaré.