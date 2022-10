Dixon tombe à Rochelle au premier tour des séries éliminatoires 4A – Shaw Local

ROCHELLE – Le quart-arrière de Dixon, Tyler Shaner, a été brillant sur ses pieds et avec son bras lors d’un match éliminatoire de premier tour de football 4A contre Rochelle. Malheureusement pour Shaner et ses coéquipiers des Dukes, Xavier Villalobos s’est avéré être le pire ennemi de tous les temps.

Le joueur de deuxième année de 5 pieds 4 pouces et 120 livres a intercepté Shaner à trois reprises, le plus crucial en prolongation pour contrecarrer un score de Dixon au quatrième essai.

“Quel soupir de soulagement”, a déclaré l’entraîneur de Rochelle, Kyle Kissack. “Ce gamin s’est montré à la hauteur de l’occasion et a livré de la plus grande manière.”

Un jeu plus tard, un autre étudiant en deuxième année, Grant Gensler, a couru le ballon sur 10 mètres sur la possession OT de Rochelle et les Hubs ont survécu à une offre contrariée, gagnant 42-36.

[ Photos from Dixon vs. Rochelle first-round playoff football game ]

Sur la meilleure opportunité de marquer de Rochelle en fin de match, le frère aîné de Grant, Garrett, a tâtonné à la ligne de 1 mètre avec un score à égalité 36-36.

“Je n’ai jamais tâtonné dans ma carrière au lycée”, a déclaré la recrue de tous les États du NIU, qui a terminé avec 159 verges au sol, lui donnant 2 982 pour sa carrière. “Quel match c’était, et quelle façon de le terminer. Dixon nous a donné tout ce que nous pouvions gérer.

Au début, il semblait que les Hubs auraient leur chemin, courant à volonté contre Dixon. Sur les scores de Garrett Gensler et du deuxième Erich Metzger, Rochelle a pris une avance de 14-0.

Entre les deux, Villalobos a éliminé Shaner dans la zone des buts pour sauver un touché potentiel. Ensuite, les Dukes ont fait face à un troisième et 20 après un penalty et Rochelle a eu la chance de vraiment mettre la pression.

Cullen Shaner de Dixon célèbre après avoir attrapé une passe de touché lors du match éliminatoire de premier tour de la classe 4A des Dukes contre Rochelle vendredi soir. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

C’était Shaner à la rescousse, cependant. Une passe de 15 verges à Rylan Ramsdell a sorti les Dukes du trou, et Shaner a ensuite renversé la situation avec une course de 48 verges sur une zone lue, alors que la défense du Hub poursuivait à outrance. Un jeu plus tard, il a trouvé son jeune frère Cullen Shaner pour un score de 8 verges pour tirer les Dukes avec 14-6.

“Nous étions dans une situation difficile et nos enfants ont réagi”, a déclaré l’entraîneur Jared Shaner.

Sophomore Aidan Hoggard a ensuite proposé le plus gros jeu de sa carrière avec un pick-6 sur la prochaine possession de Rochelle après que Hunter Vacek ait fait pression sur le QB.

“J’ai eu un blitz A-Gap et j’ai vu le quart-arrière revenir”, a déclaré Vacek. “J’ai regardé Hoggard, l’un de mes meilleurs amis, et j’ai crié Oskie, Oskie [code for errant pass]. C’était un beau moment. »

La défense des Dukes a intensifié la possession suivante, alors que Peyton Dingley et Johnny Baker ont lancé Metzger pour une perte de 3 verges et Gensler a été bourré au quatrième essai.

Gavin Jensen, Hunter Vacek et Rylan Ramsdell de Dixon font tomber Trey Taft de Rochelle lors de leur match éliminatoire de première ronde de classe 4A vendredi soir au Rochelle High School. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Shaner a fait 20-14 avec une passe TD à Ramsdell. C’est ainsi qu’il semblait que le score serait à la mi-temps, mais Hayden Inman a trouvé un Trey Taft largement ouvert dans la zone des buts pour un score Hub avec 10 secondes à jouer, et Rochelle menait 22-20 à la pause.

“C’était un gros problème”, a déclaré l’entraîneur Shaner.

La foule de Dixon a été mise sur pied lors du premier jeu de la seconde mi-temps avec Tyler Shaner parcourant 75 mètres pour un score, sortant d’un peloton au milieu et courant intact le reste du chemin pour une avance de 28-22 Dukes.

Shaner a couru pour 137 verges et a été 15 en 24 passes pour 193 verges et 3 touchés.

Metzger a redonné l’avantage aux Hubs à 30-28 avec un score de 7 verges, marqué par la course de 41 verges de Taft, le seul long gain du match de Rochelle.

“Pour la qualité de Rochelle sur le terrain, je pensais que nous avions réduit la capacité de gros jeu”, a déclaré Shaner.

Le quart-arrière de Dixon, Tyler Shaner, lance une passe à Aiden Wiseman lors de leur match éliminatoire de premier tour de classe 4A contre Rochelle vendredi soir. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Après le deuxième INT de Villalobos, Garrett Gensler a terminé un entraînement de 77 verges avec un TD pour porter le score à 36-28 en faveur de Rochelle, avec des points supplémentaires qui se profilent tout au long du concours. Les Dukes ont bourré Rochelle sur ce PAT pour en faire un match à un score.

C’était Shaner qui courait et passait son équipe à égalité, avec Ramsdell attrapant un score de 5 verges et Jath St. Pier attrapant une passe critique de PAT pour porter le score à 36-36 à la fin du troisième quart.

St. Pier a également eu une interception sur la ligne de 10 verges des Dukes, alors que Rochelle a monté une charge de dernière minute. Les Hubs avaient récupéré le ballon après avoir effectué un arrêt rare (sans compter les interceptions) de l’attaque de Dixon sur un quatrième et un 9 à la Rochelle 35.

“Ça a fait des allers-retours toute la nuit. C’était le meilleur match que nous ayons joué toute l’année », a déclaré Dukes RB Aiden Wiseman.

En prolongation, Wiseman a parcouru 7 verges au premier essai, mais une pénalité de mouvement illégal critique au deuxième essai a fait reculer le ballon de cinq mètres. Cullen Shaner a parcouru 6 verges sur un balayage extérieur, établissant un troisième et un but à partir de la ligne des 2 verges. Tyler Shaner s’est heurté à un mur de briques sur un QB furtif, mettant en place la quatrième interception, validant davantage le statut de Villalobos en tant que héros du lycée.

“Tout était une question de position”, a déclaré Villalobos, qui a également terminé deuxième du tournoi de lutte d’État 2A en tant que recrue.