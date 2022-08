Dixon surmonte ses erreurs pour s’éloigner de l’Oregon – Shaw Local

OREGON – Dixon était désavantagé au coup d’envoi contre une mystérieuse équipe de football de l’Oregon dirigée par l’entraîneur de première année Broc Kundert lors de leur match de la semaine 1 vendredi soir au Landers-Loomis Field.

Après avoir vu les Hawks mettre en place deux entraînements impressionnants pour commencer le match sous une attaque étalée, des ajustements ont été apportés et Dixon a pu arrêter une équipe jeune sur le chemin d’une victoire 34-6.

Alors que le quart-arrière de deuxième année Jack Washburn réussissait plus en un match que ce qui avait été vu depuis des décennies dans l’Oregon, l’entraîneur Jared Shaner s’est vite rendu compte de ce que son équipe des Dukes attendait.

C’était Aiden Wiseman qui a brisé ce qui ressemblait à une passe de touché sûre de Washburn à Griffin Marlatt lors de la possession d’ouverture, une où les Hawks l’avaient tenté plus tôt au quatrième rang dans leur propre territoire. Les Dukes ont récupéré le ballon sur un botté de dégagement.

Eli Davidson de Dixon dirige le ballon sur la ligne de touche tandis que Gabe Eckerd et Jayden Jenkins de l’Oregon le poursuivent vendredi soir. (Chris Johnson pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

Lors du premier jeu de mêlée, c’est Wiseman qui s’est libéré pour un touché de 60 verges, Marlatt ayant la dernière chance contre lui. Un bras raide plus tard, le Wiseman de 190 livres s’est libéré du défenseur de 135 livres pour une avance de 7-0.

“Lors de la rupture du col, je lisais ses hanches”, a déclaré Wiseman. “Au toucher des roues, j’ai vu une voie et j’ai coupé.”

L’Oregon s’est rapproché à 7-6, avec Washburn et son compatriote de deuxième année Josh Crandall faisant équipe pour trois longues réceptions, dont deux avec des verges clouées pour des coups sûrs tardifs sur Crandall par la défense des Dukes. Junior Austin Egyed a clôturé la course de 82 verges avec une réception de touché de 5 verges.

“Nous avons découvert très tôt que c’était une équipe de l’Oregon différente de celle à laquelle tout le monde était habitué”, a déclaré l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner.

C’est son fils Tyler qui a mené les Dukes à une avance de 14-6 grâce à une simulation de balle astucieuse et à la récupération d’un claquement échappé. Poivré avec une course Wiseman de 21 verges, le signaleur junior a complété trois passes consécutives sur un entraînement marqué. Il a couronné le tout avec une course de touché de 3 verges.

Dixon a eu la chance de prolonger cette avance après qu’un botté de dégagement des Hawks soit sorti des limites à la ligne de 42 verges de l’Oregon. Cependant, le deuxième des quatre clichés ratés de Shaner a rendu la possession à l’Oregon, Crandall saisissant le ballon au milieu de terrain.

“Nous avons été bâclés en attaque avec des échappés et des pénalités”, a déclaré l’entraîneur Shaner à la mi-temps.

Les Dukes ont été sifflés pour 90 verges de pénalités en première mi-temps et ont eu 15 pénalités pour 170 pour le match.

Le receveur de Dixon, Collin Scott, tente d’arracher une passe, mais la fait glisser de sa prise le long de la ligne de touche tout en étant défendu par Jayden Jenkins de l’Oregon vendredi soir au Landers-Loomis Field. (Chris Johnson pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

L’Oregon est allé jusqu’à la ligne des 24 verges, mais l’entraînement a calé sur une passe incomplète. À ce moment-là, la défense des Dukes commençait à exercer son physique et sa rapidité avec le ballon.

“Nous avons réagi en défense et avons récupéré le ballon”, a déclaré Shaner.

Après que Wiseman ait arraché une course de 42 verges, la vedette défensive des Hawks, Anthony Bauer, a eu un sac de 15 verges de Shaner sur un claquement échappé. Mais, c’était Shaner qui se précipitait pour le marqueur de yard sur un quatrième et 10 pour garder le lecteur en vie.

Malgré une autre pénalité de 15 verges, Shaner a trouvé Ethan Hays pour un score de 16 verges pour porter le score à 21-6 au deuxième quart.

“C’étaient de gros jeux de Tyler”, a déclaré l’aîné Shaner.

Au coup d’envoi qui a suivi, l’Oregon s’est retrouvé avec un point de départ de la ligne des 10 mètres après un penalty. Bien que Dixon ait commis de nombreuses erreurs, les Hawks ont perdu le match de position sur le terrain en grande partie tout au long de la première mi-temps.

Les équipes spéciales étaient en faveur de Dixon, y compris quatre coups de pied supplémentaires sur cinq par le recrue Caleb Carlson en première mi-temps.

Jackson Glendenning (10) de l’Oregon atteint Jath St. Pier de Dixon vendredi soir. (Chris Johnson pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

Prenant le relais sur la ligne des 35 verges des Hawks après un botté de dégagement, Shaner a trouvé Eli Davison pour 20 verges, et deux jeux plus tard, la paire s’est combinée pour une frappe de 12 verges. Cela a fait 27-6 au deuxième quart.

Washburn, qui était 13 en 23 pour 106 verges en première mi-temps, s’est connecté à Keegan Diehl à deux reprises lors d’un trajet vers le territoire des Dukes. La défense de Dixon s’est raidie et l’Oregon n’a pas pu marquer pendant une longue première mi-temps.

Le reste du concours manquait de l’excitation des premières possessions, Dixon poursuivant sa séquence de ne jamais perdre contre l’Oregon depuis son entrée dans la ligue en 2014.

La combinaison Shaner-to-Hays a prolongé l’avance à 34-6 au milieu du quatrième quart sur un score de 7 verges.