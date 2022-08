Dixon ramène de l’expérience malgré des pertes importantes à l’obtention du diplôme – Shaw Local

Alors que le premier match de la saison approchait l’automne dernier, le quart-arrière de Dixon, Tyler Shaner, devenait de plus en plus nerveux.

L’étudiant en deuxième année venait d’être propulsé dans le rôle de titulaire après que le senior Jacob Gaither se soit cassé le doigt lors de l’entraînement menant au match d’ouverture contre l’Oregon, et Shaner ne se sentait pas aussi préparé qu’il le souhaiterait.

Mais maintenant avec plusieurs départs à son actif la saison dernière et une intersaison complète pour travailler en tant que partant, Shaner se sent beaucoup plus à l’aise et confiant avant la semaine 1 cette saison au Landers-Loomis Field dans l’Oregon.

« Je me sens beaucoup mieux maintenant que l’an dernier. Ce n’est pas si mouvementé », a déclaré Shaner avec un sourire avant l’entraînement de vendredi. “L’année dernière, il a fallu une semaine et demie pour se préparer en tant que partant, et j’étais presque en larmes avant ce premier match. Cette année, j’ai eu plus de temps pour me préparer à l’approche de notre premier match. C’était beaucoup plus facile de traverser tout l’été en sachant que je serai au poste de quart-arrière partant, et c’est beaucoup plus agréable d’être là.

Malgré les papillons avant son premier départ, Shaner s’est bien acquitté pour les Dukes l’automne dernier. Il a lancé pour 906 verges et 16 touchés – avec seulement trois interceptions – sur 73 pour 115 passes l’an dernier. Il a mené la zone dans les lancers de TD, a terminé troisième pour les réussites et les tentatives, et cinquième pour le métrage – et c’était en moins d’une saison complète, après le retour de Gaither pour les derniers matchs.

Shaner n’a pas tardé à créditer sa ligne offensive et ses receveurs pour son bon départ la saison dernière, les deux groupes étant ancrés par une solide direction. Bien qu’il ait perdu pas mal de ces unités jusqu’à l’obtention du diplôme – y compris quatre des cinq meilleurs receveurs – le receveur senior Jath St. Pier est confiant après avoir vu des progrès impressionnants réalisés par les plus jeunes qui cherchent à remplir ces chaussures.

« J’ai vu beaucoup de nouveaux gars, vraiment. Nous avons eu beaucoup de seniors l’année dernière qui ont constitué la ligne, et j’ai vu beaucoup de juniors maintenant – des étudiants de deuxième année l’an dernier – se surpasser et exceller. Ils ont beaucoup grandi depuis l’an dernier, ils ont pris beaucoup de muscle en vivant dans la salle de musculation », a déclaré St. Pier. « Nous avons beaucoup de vitesse sur les carres, nous sommes forts et nous sommes rapides, et tout l’été, nous avons foré dans nos têtes que nous devons être plus durs. Nous ne sommes pas aussi gros que nous l’étions l’an dernier; nous avons des gars plus petits, mais nous sommes beaucoup plus coriaces.

Jath St. Pier de Dixon a réussi une passe pour une conversion de 2 points la saison dernière contre Byron. St. Pier est le seul des cinq meilleurs receveurs des Dukes d’il y a un an à être de retour en 2021. (Alex T. Paschal/[email protected])

St. Pier est le seul receveur à revenir avec un temps de jeu prolongé, après avoir capté 20 passes pour 312 verges et trois touchés en 2021. Mais il a pleinement assumé le rôle de leader pour le groupe inexpérimenté qui entame sa troisième année en tant que partant.

“C’est incroyable, parce que j’ai toujours aimé être un leader”, a-t-il déclaré. « J’ai dû expliquer un peu plus les choses aux autres receveurs, ce que j’adore faire. Tant que je sais que mes gars autour de moi savent ce qu’ils font, j’excellerai autant qu’eux.

De retour dans le champ arrière derrière Shaner, Rylan Ramsdell, senior, a couru pour 577 verges et six scores il y a un an. Et à l’avant, la ligne est ancrée par Matt Warkins de 6 pieds 6 pouces et 285 livres et ses collègues seniors Shawn DeVries et Gavin Jensen.

Comme St. Pier, l’entraîneur Jared Shaner pense que le corps et la ligne de réception sont entre de bonnes mains avec les nouveaux joueurs remplissant leurs rôles.

«Nous avons perdu quelques bons receveurs, et c’étaient des enfants physiques, grands et forts. Mais nous avons aussi des gars qui s’intensifient. Il y aura des noms que les gens n’ont peut-être pas beaucoup entendus mais qui joueront bien cette année, j’ai l’impression », a déclaré l’entraîneur Shaner. “Et la seule chose qui me passionne, je pense que notre O-line va être assez solide. C’est un groupe qu’ils ont tous eu une certaine expérience dans le passé, ils ont commencé pas mal de matchs et ont participé à des matchs même lorsqu’ils étaient en deuxième année, et c’est un groupe assez soudé. Ils font beaucoup de choses ensemble en dehors du football, ils restent après l’entraînement à peu près tous les soirs ensemble et s’étirent et font un travail supplémentaire; ils s’apprécient. Je suis ravi de les voir progresser.

Comptez le quart-arrière parmi ceux qui ont la plus grande confiance dans les gars qui l’entourent. Tyler Shaner a déclaré qu’il avait hâte de diriger cette attaque à l’automne et qu’il aimait la composition de l’équipe dans son ensemble.

« C’est extrêmement amusant de diriger cette attaque. Nous avons beaucoup de nouvelles pièces que nous mettons en place cet été, et je pense que ce sera excitant de les regarder et de les voir sur film lorsque nous les mettrons en place, puis de voir comment nous progressons au cours de la saison », a-t-il déclaré. « Je pense que ça va être vraiment agréable de faire partie de cette équipe. Nous avons beaucoup de gars qui travaillent bien ensemble, et je pense que nous avons une bonne équipe. Nous continuons simplement à travailler dur, et si nous le faisons, je pense que nous aurons autant de succès que l’année dernière, ou plus de succès.

Rylan Ramsdell (3) de Dixon a tendu les bras à Michael Flowers de Rock Falls lors de leur match de la semaine 9 la saison dernière à Hinders Field. Ramsdell revient sur le champ arrière des Dukes cette saison après avoir accumulé 577 verges et six touchés en 2021. (Alex T. Paschal/[email protected])

En défense, l’entraîneur Shaner a déclaré qu’il y avait une unité en particulier qui s’était démarquée tout au long de l’intersaison et qu’il avait l’impression que cela aurait un impact important semaine après semaine.

« Je suis enthousiasmé par notre groupe de secondeurs, c’est sûr », a-t-il déclaré. «Nous avons trois ou quatre enfants qui sont en quelque sorte vos enfants prototypiques du football. Ils aiment le contact, ils le recherchent ; c’est un peu comme voir une balle, prendre une balle. Je pense que ce groupe va être agréable à regarder.

Dans la toujours difficile Big Northern Conference, Dixon commence par des matchs sur la route dans l’Oregon et North Boone, puis rentre chez lui pour des matchs contre Rockford Christian et Stillman Valley. Les Dukes ont également pris la route pour affronter Genoa-Kingston lors de la semaine 7 et Byron lors de la semaine 8, avant de clôturer la saison régulière à domicile contre le rival de Rock River, Rock Falls.

Mais avec la semaine 1 qui approche à grands pas, l’entraîneur de troisième année est convaincu que son équipe a ce qu’il faut pour être en lice pour une place en séries éliminatoires pour la huitième saison consécutive.

“Je pense que nous sommes là où je pensais que nous serions”, a déclaré l’entraîneur Shaner. «Nous avons passé un bon été, nous avions des gars qui se sont engagés et sont venus aux choses que nous leur avons demandées. Nous avons perdu de bons enfants l’année dernière, mais c’est l’une des marques d’un bon programme, c’est que vous êtes constant année après année. Vous pensez ‘Mon Dieu, comment allons-nous remplacer ces gars ?’ et quelqu’un a mis son temps en cours de route et quand c’est son tour, il intervient et fait le travail. Donc je me sens bien là où nous en sommes en ce moment.