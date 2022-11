Dixon Public Schools reçoit un financement pour une salle de classe pré-K supplémentaire – Shaw Local

DIXON – Dixon Public Schools est éligible à un financement supplémentaire de l’État et peut inscrire 40 autres élèves à son programme préscolaire certifié pour tous.

Monica Wolfley, coordinatrice du programme, a annoncé que le programme accepte les enfants âgés de 3 à 5 ans selon le lieu de leur anniversaire. Pour plus d’informations, contactez-la au 815-453-3277 ou par courriel à mwolfley@dps170.org.

Preschool for All a été récompensé en septembre par ExceleRate Illinois et le Illinois State Board of Education en tant que gagnant du Gold Circle of Quality Award.

Les programmes sont classés par degrés : de l’obtention d’une licence à l’atteinte de niveaux croissants de conformité, qui sont ensuite classés bronze, argent et or.

Wolfrey et les instructeurs du programme Stacie McCullough et Heleanna Babin, et la paraprofessionnelle Corinna Gerdes ont été reconnus par le directeur de l’élémentaire de Washington, Jeffrey Gould, pour avoir satisfait aux normes du Gold Circle lors de la réunion du conseil de l’éducation de septembre.