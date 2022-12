Dixon Public Schools ajoute trois paraprofessionnels, deux enseignants spécialisés – Shaw Local

DIXON – Le conseil scolaire des écoles publiques de Dixon a approuvé l’embauche de trois paraprofessionnels, de deux enseignants en éducation spécialisée et d’un préposé à la cantine lors de sa réunion régulière de décembre mercredi.

Le conseil a également approuvé les départs à la retraite prévus de trois membres du personnel, qui auront lieu au cours des quatre prochaines années.

Le conseil a approuvé l’embauche des paraprofessionnels Audrey Rowley à la Madison School, Trinity Harshman à Washington et Mary Holthause pour la classe pré-K à Washington. Également amenés à bord: deux enseignantes spécialisées – Paige Hilliker à Jefferson et Dakota Shuck à Madison – et la préposée à la cantine de Madison, Brittany Fasulo.

Sur le front de la retraite, le conseil d’administration a approuvé ceux de James Richardson, gardien de Madison à compter du 1er septembre 2023 ; Laurie Meyer, assistante de bureau à Washington le 31 décembre 2024 et JoAnn Wegner, gardienne du lycée Dixon depuis le 30 juin 2026.

Pour les autres questions de personnel :

Brandi Conley déménage en tant que paraprofessionnelle à temps plein pour le programme Pre-K for All à Washington et la préposée à la cantine Melissa Palacio passe de Reagan Middle à Madison.

Il y a eu six démissions, toutes ayant eu lieu au cours du mois de décembre. Il s’agissait des paraprofessionnels Shawn Southard, Rebecca Gray, Christine Olson, Denise Schaefer et Tiffany Kleinik-Jones et de l’assistante de santé Rachel Padilla.

Il y a eu un licenciement, la préposée à la cantine Chelsea Moore.

Le conseil a également approuvé une série de changements de personnel dans les domaines parascolaires, tous pour l’année scolaire en cours. Il s’agissait de la productrice adjointe de jeu d’automne Faith Morrison, de la conseillère musicale de la faculté Sarah Purlee, de l’entraîneur de piste des lycéennes Simon Thorpe, des entraîneurs de lutte adjoints du lycée Jacob Hey et Sebastian Quitana avec une allocation partagée et de Hayden Steinmeyer en tant qu’entraîneur adjoint de lutte au collège. Cameron Varden sera un entraîneur de lutte bénévole au collège. Stephanie Thompson a démissionné de son poste d’entraîneure bénévole de l’école secondaire.