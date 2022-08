Dixon prêt pour l’inconnu contre l’Oregon – Shaw Local

L’équipe de football de Dixon n’a pas perdu contre l’Oregon depuis qu’elle a rejoint la Big Northern Conference pour la saison 2014.

En fait, les Dukes possèdent un avantage de 242-56 sur les Hawks et n’ont cédé plus de 15 points qu’une seule fois en sept rencontres.

Mais il n’y a aucune chance que Dixon surplombe l’Oregon alors que les équipes se préparent pour le match de vendredi soir au Landers-Loomis Field.

“Super excité. Nous attendions cela avec impatience depuis quelques mois, juste avant le début de l’été », a déclaré Eli Davidson, étudiant en deuxième année. « Nous sommes donc anxieux, c’est certain. Définitivement prêt à sortir là-bas.

La chose la plus importante qui retient l’attention des Dukes est les changements en cours avec les Hawks. Broc Kundert a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef et a apporté un style un peu différent avec lui après quatre ans à Freeport Aquin.

Avec les Bulldogs jouant au football à huit la saison dernière, et très peu de choses à faire depuis la saison COVID du printemps 2021, Dixon n’a pu voir aucune bande pour savoir à quoi s’attendre de l’Oregon sous Kundert.

“Ce qui m’inquiète cette année à propos de jouer contre l’Oregon lors de la semaine 1, c’est qu’ils ont un nouvel entraîneur, je pense qu’ils ont beaucoup d’énergie positive autour de leur programme en ce moment, ils ont plus d’enfants qu’ils n’en ont récemment. Vous n’avez pas de film sur eux de la façon dont ils vous ont défendu l’année dernière ou de ce qu’ils ont essayé de vous faire offensivement, et même l’entraîneur vient d’un style à huit, donc vous ne savez pas très bien, donc il y a tout ça incertitude », a déclaré l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner.

“Mais c’est peut-être une bénédiction déguisée dans la mesure où nous nous sommes en quelque sorte concentrés sur ce que nous faisons des deux côtés du ballon, puis avons dit aux gars que vendredi soir, soyons des joueurs de football. Nous allons devoir faire des ajustements en fonction de ce qu’ils sortent offensivement et défensivement, donc je pense que nous nous sommes peut-être concentrés sur nous-mêmes et j’espère que cela portera ses fruits.

Comme toute équipe qui a dû passer l’intersaison à apprendre les tenants et les aboutissants d’une nouvelle attaque, l’Oregon recherche un bon départ dès la première semaine. La clé est de jouer un match propre.

«Nous devrons garder une longueur d’avance sur les chaînes en attaque. Nous avons insisté sur le fait que chaque jeu doit être un jeu positif, nous ne pouvons pas avoir de jeux négatifs », a déclaré Kundert. “Les erreurs pour nous seront fatales, donc réduire les pénalités et les affectations manquées est vraiment important. Nous aurons besoin que nos jeunes grandissent rapidement, et j’aimerais aussi nous voir démarrer rapidement.

Ne sachant pas exactement à quoi s’attendre, les ducs savent qu’ils doivent être prêts à tout. Alors que les entraîneurs feront des ajustements dans le jeu, les joueurs font confiance à ces appels et se concentrent sur le jeu et sur leur travail.

«Évidemment, avec les changements, nous ne connaissons pas vraiment leurs tendances ou quoi que ce soit. Nous devons juste faire ce que nos entraîneurs nous disent de faire : lire nos clés, suivre nos devoirs, et nous l’aurons couvert, espérons-le », a déclaré Davidson. “Il faut que nous soyons tous les 11 à faire notre travail, et si nous le faisons tous les 11, nos entraîneurs nous placeront dans de bonnes positions pour réussir.”

Gabe Eckerd, de l’Oregon, évite les défenseurs de Stillman Valley lors de leur match de la semaine 3 la saison dernière. Les Hawks accueillent Dixon vendredi soir. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Lorsque Dixon a le ballon, les choses devraient se ressembler. Le quart-arrière junior Tyler Shaner en est à sa deuxième année en tant que partant et a une bonne compréhension de l’attaque. Les ducs veulent à la fois courir et passer, et chercheront à exploiter toutes les ouvertures qu’ils pourront trouver.

Avoir beaucoup de joueurs en phase avec le style, le schéma et le livre de jeu aidera à affronter une équipe dont ils ne connaissent pas grand-chose.

“Nous courons depuis toujours, donc avoir tous les gars les uns autour des autres, nous avons eu des représentants, et cela aide vraiment. Nous nous sentons à l’aise avec nos coéquipiers », a déclaré Davidson. « Si vous avez une question, vous vous tournez vers le gars à côté de vous et il sait ce que vous faites. Tout le monde est là pour s’entraider, donc c’est vraiment un sentiment de confort de savoir que tout le monde autour de vous vous soutient.

Les Hawks ont vu de quoi l’attaque de Dixon est capable au cours des dernières années, et Kundert a une certaine expérience dans la gestion d’une attaque ouverte à Aquin, donc lui et son équipe d’entraîneurs savent ce qui doit se passer en défense pour que l’Oregon se batte. pour une victoire.

“Nous devrons être vraiment bons pour attaquer dans l’espace”, a déclaré Kundert. “Avec n’importe quelle équipe dispersée, ils veulent utiliser tout le terrain, et Dixon ne fait pas exception. Ils font également un très bon travail en utilisant des mouvements pour déplacer les yeux des gens sur la défense et rendre difficile de rester sur votre clé. Ils retourneront de très bons joueurs de ligne offensive, nous devrons donc être très durs au point d’attaque. Obtenir des chiffres d’affaires sera la clé pour nous.

Comme pour tout match de football, cela dépendra de l’exécution : bloquer en attaque, tacler en défense – et cela vient avec tous les membres de l’équipe jouant leur rôle et faisant confiance au coéquipier à côté d’eux pour faire le leur.

“Nous en parlons tous les jours, nous faisons un petit exercice appelé” Block Block Defeat “qui concerne vraiment le moment où je suis en attaque, il y a une balle et 10 d’entre nous doivent faire un autre travail. Voulons-nous mieux faire ce travail que le défenseur ne veut venir jouer? a déclaré l’entraîneur Shaner. “Nous essayons d’ancrer ces bases dans la tête de nos enfants, et j’espère qu’ils ont pris quelque chose tout au long de l’été et de l’automne, et nous pouvons faire certaines choses correctement vendredi soir.”