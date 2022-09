Au cours des premières semaines de la saison, Dixon a joué contre une équipe installant un nouveau système offensif et une offensive de propagation heureuse, et une équipe qui trouve toujours sa place dans la Big Northern Conference.

Et bien que les Dukes aient remporté ces trois matchs contre l’Oregon, North Boone et Rockford Christian, ils tourneront la page cette semaine en accueillant Stillman Valley.

C’est la première d’une série d’infractions au sol et à la livre que les Dukes ont à venir, et les Cardinals (3-0) le font bien comme n’importe qui.

« Leur programme parle de lui-même. Entraîneur [Mike] Lalor est là depuis longtemps. Ils font vraiment bien les choses », a déclaré l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner. « Il y a une poignée d’équipes comme celle-là dans notre conférence, où vous savez ce que vous allez obtenir. En règle générale, vous n’obtenez pas de surprises de chaque côté du ballon, offensivement ou défensivement. Vous devez juste être capable de faire quelque chose à ce sujet.

Stillman a ouvert la saison avec une victoire de 15-7 en prolongation contre le champion d’État en titre de classe 3A Byron, puis a battu Rock Falls 39-7 et Oregon 41-6. Ces trois matchs mettaient en vedette le monstre à trois têtes des porteurs de ballon Porter Needs, Owen Zitkus et Jory Spain, qui sera le point central de la défense de Dixon vendredi soir.

Les besoins ont couru pour 178 verges et trois touchés contre l’Oregon, tandis que l’Espagne a cinq touchés au cours des deux derniers matchs.

«Nous devons juste faire nos missions à chaque étape, nous devons être cohérents avec notre défense. Nous devons juste combler les lacunes », a déclaré le secondeur Aiden Wiseman. «Ils ont une assez bonne attaque, nous savons ce qu’ils font et nous avons installé quelques défenses différentes pour arrêter leur jeu de course. Ils ne passent pas vraiment souvent non plus, c’est juste courir, courir, courir, frapper le ballon encore et encore. Si nous sommes juste cohérents avec nos emplois, tout ira bien.

Ce sera un défi pour les Dukes, qui n’ont pas encore vu d’équipe physique de descente cette saison.

“Complètement différent de tout ce que nous avons vu. S’ils ne sont pas serrés à deux, ils le seront dans les deux prochains jeux », a déclaré l’entraîneur Shaner. «Ils courent droit devant; ils le donneront à l’arrière 35 fois dans un match si c’est ce qui fonctionne, et ils travailleront hors-plaque avec leurs demi-arrières 35 fois par match si c’est ce que c’est, et ils prendront quelques coups sur le périmètre avec certains lancez des trucs et lancez-les trois fois pendant le jeu et essayez de vous attraper en train de dormir.

Le quart-arrière de Dixon, Tyler Shaner (15 ans), joue sur une passe lors du match d’ouverture à domicile de l’équipe vendredi contre Rockford Christian. (Troy Taylor)

Offensivement, Dixon pourrait sembler un peu plus équilibré cette semaine. L’attaque lourde des trois premières semaines a été principalement due au fait que la ligne offensive a contrôlé la ligne de mêlée, et les ducs n’ont pas eu besoin de beaucoup la lancer.

Wiseman a trois matchs de 100 verges et a couru pour 406 verges et six touchés, et le quart-arrière Tyler Shaner a couru pour 239 verges et lancé pour 231 – mais il a couru le ballon 40 fois, tout en effectuant la moitié de ce nombre de passes.

Tyler Shaner, pour sa part, attend avec impatience le match contre Stillman après avoir lutté la saison dernière dans une défaite 20-14 sur la route.

« L’année dernière, je n’ai pas fait un très bon match contre Stillman Valley ; Je pense que je suis allé 4 pour 17 », a-t-il déclaré. «Si je peux mieux lancer le ballon et effectuer plus de quatre passes et que nous courons fort, je pense que nous avons un meilleur coup.

« Nous devons juste courir fort. Ils jouent bien, leurs secondeurs et très disciplinés, ils ne sautent pas très souvent sur la D-line. … Nous savons ce qu’ils vont faire. C’est facile à lire, c’est simple de savoir ce que vous voyez, nous n’avons qu’à exécuter – et le faire contre une très bonne équipe.

Le défi de cette semaine est celui que les Dukes attendaient avec impatience depuis la fin de la saison dernière. Cela a été dans leur esprit tout au long de l’intersaison, des camps d’été, des entraînements de pré-saison menant à la saison.

“Nous en parlons depuis la fin de l’année dernière”, a déclaré l’entraîneur Shaner. “Le genre de notre devise cette année a été” La prochaine étape “, et la prochaine étape est de battre les vallées Stillman et Gênes-Kingstons et Byrons, car ils sont en tête de la conférence depuis un bon moment maintenant, et la prochaine L’étape consiste à gagner des matchs éliminatoires et pas seulement à se contenter d’accéder aux séries éliminatoires. Nous en parlons depuis longtemps, et c’est la première chance que nous avons de voir si nous sommes prêts à saisir cela.

“Nous sommes assez gonflés à bloc cette semaine”, a déclaré Wiseman. “Je pense que nous allons être assez prêts à partir vendredi.”