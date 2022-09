Dixon obtient une forte dose de passes lors des deux premiers matchs – Shaw Local

Habituellement, lorsque vous pensez à la Big Northern Conference, des images de grands arrières latéraux et de matchs de football à grande bouche vous viennent à l’esprit.

Pour les Dixon Dukes, leurs deux premières semaines de la saison comportent beaucoup plus de défense de la passe que de la course.

Lors d’une victoire de la semaine 1 contre l’Oregon, les Dukes ont affronté 37 jeux de passes des Hawks. Ils en ont probablement vu plus lors de la semaine 2 contre North Boone.

Après avoir eu du mal à arrêter l’Oregon au début, les Dukes ont fait quelques ajustements et ont fini par s’éloigner pour une victoire 34-6.

“Nous nous attendions à jouer plus contre la passe la semaine dernière, même si nous ne savions pas vraiment ce que l’Oregon allait faire”, a déclaré le demi défensif Chance Perales. «Nous pensions qu’ils allaient courir plus qu’ils ne l’ont fait, mais tout a finalement fonctionné.

“Nous devions juste nous regrouper et penser à ce qui s’était passé, en parler [after Oregon’s touchdown]. Nous avons fait quelques ajustements et ils n’ont pas marqué par la suite.

Mais les joueurs et les entraîneurs ont convenu qu’il était bon de voir des assauts aériens au début de la saison lorsque vous avez plus de temps pour vous y préparer. Cela pourrait également être utile sur la route, car les Dukes envisagent leur huitième voyage consécutif en séries éliminatoires.

“Je pense que c’est vraiment bien pour nous de voir ces deux équipes réparties les deux premières semaines, car cela nous prépare pour le moment où nous verrons cela plus tard dans la saison et nous prépare également pour les séries éliminatoires, car nous verrons différentes équipes dans les séries éliminatoires que nous n’avons jamais vues auparavant », a déclaré le demi défensif Aiden Wiseman. “En voyant l’offensive répartie les deux premières semaines, je pense que cela va vraiment nous faire avancer pour la saison.”

Le receveur de Dixon, Collin Scott, tente de faire une prise alors que Jayden Jenkins, de l’Oregon, défend lors de leur match de la semaine 1 au Landers-Loomis Field. (Chris Johnson pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

Alors que Dixon savait qu’il verrait beaucoup de passes de North Boone au cours de la semaine 2, c’était en quelque sorte un mystère de ce qu’il obtiendrait de l’Oregon lors du premier match. Mais avec le nouvel entraîneur-chef des Hawks, Broc Kundert, installant un schéma plus ouvert que les années précédentes, les Dukes ont obtenu une bonne dose de passe dans le premier match.

L’entraîneur Jared Shaner a vu cela comme une bonne chose pour aider à préparer son équipe pour North Boone.

“Je suppose que la bénédiction était que l’Oregon est sorti dans certains ensembles de diffusion et l’a jeté un peu plus que peut-être ce que nous voyons dans plusieurs autres semaines, nous avons donc eu un petit avant-goût de ce que cette semaine va être”, a déclaré Shaner. . “De toute évidence, North Boone le fait depuis un certain temps et le fait à un niveau élevé, donc ce sera, défensivement, notre objectif pour la semaine, c’est sûr.”

En ce qui concerne la performance de la semaine 1, Wiseman a déclaré que cela s’était déroulé comme prévu par les Dukes et a crédité les ajustements en jeu des entraîneurs et des joueurs pour avoir trouvé un certain succès contre une infraction dont ils ne savaient presque rien avant vendredi soir dernier.

« L’Oregon avait sa nouvelle attaque, et nous n’étions pas vraiment habitués à les jouer avec ça. Je pense qu’au deuxième quart, nous nous sommes adaptés à leurs itinéraires et avons mieux couvert les plats et la balle profonde », a déclaré Wiseman. “Ils ont marqué ce premier touché assez facilement, alors nous avons de nouveau parlé sur la touche et dit:” C’est là que nous les avons arrêtés “, et nous avons juste fait notre travail et les avons empêchés de marquer à nouveau. Je pense que nous sommes juste revenus et avons mieux fait notre travail, et nous avons pu mieux couvrir les choses.

Quant à Shaner, il était heureux de voir qu’il était secondaire d’avoir un peu plus d’action dans les airs que d’habitude pour commencer la saison, car il espère que cela les aidera à gagner en confiance en tant qu’unité avant de toucher la partie sol et livre de la calendrier et sont contraints à un rôle plus d’assistance à l’exécution.

“C’est vraiment bien d’acquérir de l’expérience pour ces gars dès le départ”, a déclaré Shaner. “Lutheran et Christian vous disperseront occasionnellement, mais vous savez ce que vous allez obtenir, pour la plupart, avec le reste des équipes de notre calendrier. Avec Stillman, ‘Bago, GK, Byron, vous allez avoir beaucoup de trucs de type descente, droit sur vous.

“Nous avons donc ces deux premières semaines où les DB peuvent se mouiller les pieds en défendant la passe, puis les deux semaines suivantes, ils se rapprochent beaucoup plus de la formation et doivent s’attaquer à beaucoup plus.”