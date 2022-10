DIXON – Le Dixon Lioness/Lions Club accueillera sa foire annuelle de l’artisanat et des vendeurs de vacances de midi à 18 h le vendredi 4 novembre et de 9 h à 14 h le samedi 5 novembre au Loveland Community Building, 513 W. Second St.

Les bénéfices de la foire artisanale iront au soutien d’associations caritatives locales et du Centre for Sight and Hearing.

La foire artisanale propose également une tombola de bonbons et une tombola 50/50.

Pour plus d’informations, appelez le 815-288-3072.