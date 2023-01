Dixon Legion sert une côte de bœuf vendredi – Shaw Local

DIXON – Le Dixon American Legion Post 12, 1120 W. First St., servira des côtes de bœuf, des pommes de terre au four ou des frites, des petits pains, des légumes, de la salade et des desserts de 17 h à 19 h le vendredi. Le coût est de 25 $. Les repas sont disponibles sur place ou à emporter. Pour réserver un repas, composez le 815-284-2003.

Note de l’éditeur. Une version antérieure de cette histoire avait le prix incorrect.