DIXON – The American Legion, 1120 W. First St., servira des poitrines de poulet grillées, nature ou au barbecue, des pommes de terre au four avec de la crème sure, et un légume, une salade, un petit pain et un dessert de 17 h à 19 h le vendredi, sur place ou à emporter , pour 12 $.

Composez le 815-284-2003 pour réserver un repas.

Les profits aident à soutenir les projets de la Légion.