Dixon Knights of Columbus servant le dîner de Thanksgiving le 24 novembre – Shaw Local

DIXON – Les Dixon Knights of Columbus 690 serviront le dîner de Thanksgiving de 11 h à 14 h le 24 novembre au Kay Cee Club Hall, 506 W. Third St.

Les dîners seront disponibles pour le ramassage au volant jusqu’à épuisement de la nourriture. Aucune réservation n’est nécessaire.

Pour le contrôle de la circulation, les conducteurs sont priés de se diriger vers le nord sur Madison Ave. depuis Seventh St. et de rester sur le côté droit de la rue. Il y aura des bénévoles pour aider. Les chevaliers limitent le nombre de dîners à six par wagon. Veuillez ne pas passer plus de commandes que nécessaire.

Pour des raisons de sécurité, les participants ne doivent pas descendre de leur voiture. Des bénévoles prendront les commandes et chargeront les dîners. Les dons de bonne volonté seront acceptés. Les dons doivent être mis dans une enveloppe scellée et remis au bénévole qui charge votre véhicule.