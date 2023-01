Dixon KayCee Club organisera un événement du Fonds de bourses d’études catholiques – Shaw Local

DIXON – Le Dixon KayCee Club organisera une collecte de fonds A Knight of Wine and Beer pour le Fonds de bourses d’études catholiques, à 18 h, le samedi 21 janvier aux Chevaliers de Colomb, 506 W. Third St.

Pour 20 $, les participants reçoivent 10 échantillons de billets pour des boissons fournies par Crystal Cork. L’événement comprend un encan de desserts et un encan silencieux.

Les billets sont vendus à l’avance ou à la porte; composez le 815-28-1821.