Dixon Historic Theatre remporte une subvention de 1,2 million de dollars pour l’amélioration de ses bâtiments – Shaw Local

Who’s Bad: The Ultimate Michael Jackson Experience se produit le samedi 6 novembre au Dixon Historic Theatre devant une foule de fans enthousiastes. Le groupe hommage à MJ a joué deux spectacles à Dixon, avec une gamme de musique de ses débuts dans les Jackson 5 à ses travaux ultérieurs, notamment PYT, Beat It, Thriller et Smooth Criminal. Les deux spectacles mettaient en vedette la danse signature du roi de la pop, des changements de costumes et des musiciens de rock d’accompagnement. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)