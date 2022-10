Dixon High School annonce le Temple de la renommée des étudiants pour le mois d’août – Shaw Local

DIXON – Olivia Gingras et Reign Bonnewell ont été nommés Elks Teens of the Month d’août, sélectionnés dans le temple de la renommée des étudiants de ce mois-là à l’école secondaire Dixon.

Gingras a été sélectionné par le département de musique et Bonnewell a été sélectionné par le département d’études sociales.

Les autres sélections du temple de la renommée d’août par département étaient Oliver Haverland en art, Kierstyn Anderson en affaires, Leah Stach en formation de conducteur, Summer Cordle en anglais, Natalie Davidson en ressources familiales, Emily Smith en langue étrangère, Gage Helfrich en santé, Jaxson Kastner en arts industriels, Frederika Skrzipczyk en mathématiques, Faith Sheley en éducation physique et Meghan Huffman en sciences.

Les étudiants sont sélectionnés mensuellement dans divers départements parce qu’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : travail acharné et efforts constants, attitude exceptionnelle envers le sujet, leadership et participation en classe.