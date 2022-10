Dixon et Rochelle renouvellent leur rivalité de longue date au premier tour des séries éliminatoires 4A – Shaw Local

Parfois, vous obtenez un match éliminatoire de premier tour qui augmente l’intensité et l’excitation encore plus que le frisson habituel de la semaine 10.

Les Dixon Dukes ont eu l’un de ces affrontements cette année.

Dixon (6-3) se rendra à La Rochelle (7-2) vendredi soir dans le renouveau d’une rivalité qui remonte à 1913, mais qui est tombée à l’eau ces douze dernières années en raison des changements de conférence.

“De toute évidence, nous sommes heureux d’être en séries éliminatoires, mais c’était excitant de pouvoir voir ce match”, a déclaré l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner. “Et j’ai essayé d’impressionner les enfants cette semaine, et je ne sais pas s’ils comprennent parfaitement, mais nous étions dans la même conférence depuis 50 ans ensemble, et nous avons joué plus de 80 fois. J’ai donc regardé quelques statistiques : Dixon et Rochelle ont joué pour la première fois en août 1913, et c’est plutôt cool.

« Nous sommes donc ravis. Ça va être amusant, tout de suite, et c’est une très bonne équipe de football. Nous allons devoir bien jouer, mais ça devrait être amusant.

C’était en 2009 la dernière fois que les Dukes et les Hubs se sont affrontés en tant qu’adversaires de la conférence, dans des matchs croisés de la North Central Illinois Conference. Mais avec les villes séparées d’environ 25 miles, il y a encore des rencontres occasionnelles entre les équipes de jeunes ; en fait, Hunter Vacek, senior de Dixon, pense que le dernier match de football joué par sa classe en huitième année a été une défaite pour Rochelle.

“Je pense que nous sortons avec vengeance”, a-t-il déclaré avec un sourire. “Ça fait du bien de jouer contre une autre équipe locale proche de nous, bonne compétition. L’entraîneur Shaner nous a dit que leur entraîneur était prêt à jouer contre Dixon depuis un certain temps maintenant, donc je pense que ce sera assez amusant et excitant.

Même après toutes ces années d’écart, certaines choses ne changent jamais, et dans ce cas, c’est l’offense de Rochelle. Les Hubs exploitent le Wing-T depuis des années – et l’ont fait avec beaucoup de succès – et ce n’est pas différent cette saison.

Garrett Gensler s’est précipité pour 1 453 verges et 25 touchés en 152 courses, une moyenne de 9,6 verges par course. Trey Taft a 813 verges et 10 touchés sur 88 courses (9,2 verges par course), et Erich Metzger a 65 courses pour 444 verges (6,8 verges par course) et trois scores. Le quart-arrière Hayden Inman peut lancer quand il en a besoin et a 20 en 37 pour 404 verges, quatre touchés et trois interceptions. Taft (7 attrapés, 185 yards, 2 TDs) et Dave Gerber (7-176, 2 TDs) sont ses principales cibles.

«Nous avons deux films scouts, et je pense qu’ils ont joué deux passes. Tout comme vous pouvez activer le film Byron, GK, Stillman a un look offensif un peu différent, mais c’est le même résultat : ils veulent le faire tourner, le faire tourner, le faire tourner », Shaner. « Et c’est une équipe talentueuse, et ils sont énormes à l’avant. Ils ont leur meilleur buteur de touché de tous les temps dans le champ arrière, Gensler, un grand et fort enfant, puis Taft est leur ailier qui est le compteur, l’enfant de la vitesse dans l’autre sens, et ils peuvent le donner à l’arrière et aller tout droit en descente . Ils sont bons et ils gèrent bien leurs affaires.

Après avoir vu quelques fortes attaques précipitées ces dernières semaines, la défense des Dukes est plus confiante dans sa capacité à ralentir les Hubs que si elle jouait un type d’attaque totalement différent.

Pourtant, ils savent que c’est un défi et ils sont impatients de voir comment ils s’en sortent.

« Une autre équipe en course, et nous sommes plus confiants parce que nous avons déjà vu des infractions comme les leurs cette saison. Nous sommes prêts à jouer contre Rochelle », a déclaré Vacek. «Je pense que ce sera un match de score flip-flop, il suffit d’aller et venir et de voir quelle équipe peut faire les jeux pour le gagner.

« Nous devons juste continuer à faire ce que nous avons fait toute l’année : surcharger notre ligne, puis avoir trois « backers » là-dedans pour combler nos lacunes et ne laisser passer personne. Nous devons viser les genoux, les jambes, les hanches, n’importe quoi, juste pour nous assurer qu’ils ne tombent pas en avant pour des mètres supplémentaires. Repoussez-les, continuez à bouger nos pieds, traversez nos tacles, terminez nos tacles, dépouillez le ballon et créez des revirements.

Sur le plan défensif, Dixon s’attend à une autre défense physique dure et dure dans les Hubs, un peu comme ils le voient dans la Big Northern Conference avec Byron, Genoa-Kingston et Stillman Valley.

Mais les Dukes sont rassurés par le fait qu’ils ont parfois réussi à trouver le succès contre toutes ces équipes lors de leurs affrontements, et espèrent que leur attaque équilibrée pourra le faire à nouveau vendredi soir.

“Nous voyons beaucoup de choses que nous aimons”, a déclaré le senior Ethan Hays. «Nous allons voir Cover-2 un peu, et nous allons essayer de séparer cela. Et le jeu de course est toujours là, donc si c’est là, nous allons juste le prendre.

Ce jeu de course a été puissant hors de la formation de propagation que dirigent les Dukes. Le quart-arrière Tyler Shaner a couru pour 913 verges et huit touchés sur 149 courses (6,1 verges par course), et le porteur de ballon Aiden Wiseman a 906 verges et 12 touchés sur 133 courses (6,8 verges par course).

Hays dit que la clé de cela a été le jeu régulier, fort et constant des grands garçons dans les tranchées.

«Je pense que dans certains scénarios, nous obtenons des boîtes plus légères avec la formation de propagation, ce qui ouvre la course. Mais aussi, je pense que notre ligne O ne fait que déplacer les gens et fait un excellent travail », a déclaré Hays. «Nous avons vu GK, Byron, Stillman, et ces gars-là courront aussi beaucoup et joueront aussi une défense difficile. Ils le font très bien, et je pense que nous sommes préparés pour cela.

Tyler Shaner a également lancé pour 818 verges sur 60 pour 111 passes, avec 10 touchés et 12 interceptions. Hays mène le corps de réception avec 23 attrapés pour 358 verges et quatre scores, et les autres seniors Rylan Ramsdell (192 verges, 3 touchés) et Jath St. Pier (143 verges, 3 touchés) ont chacun 12 attrapés.

Mais au-delà des statistiques et des X et O – et même de la relance d’une rivalité traditionnelle – il y a un facteur de motivation sur lequel les Dukes se concentrent cette semaine.

“Nous voulons revenir et jouer sur ce terrain ici à domicile la semaine prochaine, et nous devons gagner pour le faire, alors nous allons être prêts”, a déclaré Vacek.