Dixon espère maintenir son élan pour son road trip à Byron – Shaw Local

Après une dure défaite la semaine 5 contre Winnebago, les Dixon Dukes ont rebondi ces deux dernières semaines contre des adversaires coriaces.

Dixon (5-2) a mené ce match de la semaine 5 par 11 points en fin de match avant que ‘Bago ne marque deux touchés dans les trois dernières minutes pour voler cette victoire. Mais au lieu de le laisser affecter négativement leur jeu, les Dukes se sont ralliés les uns aux autres et ont remporté une paire de victoires acharnées au cours des deux dernières semaines pour devenir éligibles aux séries éliminatoires.

Tout a commencé au quatrième quart du match de la semaine 6 contre Rockford Lutheran, lorsque Dixon a marqué deux touchés pour revenir pour une victoire 22-19. Puis la semaine dernière, les Dukes ont récupéré un déficit de 10 points à la fin de la première mi-temps pour remporter une victoire en prolongation sur la route contre Genoa-Kingston, qui avait un match devant Dixon au classement de la Big Northern Conference avant ce match.

«Je pense que nous venons de nous réunir davantage en équipe. Nous nous sommes aussi entraînés plus fort au cours des deux dernières semaines », a déclaré Rylan Ramsdell, senior. “Ce match de Gênes, après la mi-temps, je pense que nous venons en quelque sorte d’appuyer sur un interrupteur … et je pense que le quatrième quart de cela, je pense que nous sommes vraiment devenus une équipe en défense et avons joué ensemble.”

Les Dukes espèrent poursuivre sur cette lancée vendredi soir, alors qu’ils prennent la route pour affronter une autre équipe qui a un match devant eux au classement BNC des Byron Tigers.

Rylan Ramsdell de Dixon porte le ballon contre Gênes-Kingston vendredi dernier à Gênes. (Karen Naess pour Shaw Local)

La seule défaite de Byron est survenue en prolongation contre l’invaincu Stilman Valley lors de la semaine 1, et depuis lors, les Tigers (6-1) ont le vent en poupe. Ils ont marqué plus de 40 points lors de quatre de leurs six derniers matchs et ont cédé un total de 40 points au cours de cette période. Ils ont battu leurs deux derniers adversaires 111-6.

«Ils sont juste Byron, ils font ce qu’ils font et ils sont vraiment bons dans ce domaine. [Coach] Jef [Boyer] le fait depuis longtemps, leurs enfants sont vraiment bien entraînés », a déclaré l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner. «Vous regardez leur liste, et en termes de ligne, ils sont grands et physiques, en termes de compétences, ils ont des enfants athlétiques. Ce sera un défi difficile, sans aucun doute.

Il n’y a pas de surprise à ce que vous allez voir avec l’attaque de Byron : les Tigers frapperont le ballon au milieu avec l’arrière, s’éloigneront du tacle avec l’arrière et lanceront occasionnellement un lancer ou un contre pour essayer d’atteindre le périmètre. .

Les arrières sont un mélange de puissance, de vitesse et d’athlétisme, et n’importe lequel d’entre eux peut briser un gros jeu à chaque fois qu’il touche le ballon. Mais Byron est tout aussi à l’aise pour les longs trajets chronophages qui consomment des mètres, prennent du temps sur l’horloge et se retrouvent généralement dans la zone des buts.

“C’est une combinaison dangereuse, c’est absolument le cas”, a déclaré Shaner. “Byron, ils font juste ce qu’ils font, et vous savez parfois ce qui s’en vient, vous ne pouvez tout simplement pas y faire grand-chose.

«Nous devons posséder le football offensivement; ils veulent le faire, et ils sont bons avec ces entraînements de 13, 14, 15 jeux, donc nous devons posséder le ballon, nous devons obtenir les premiers essais et nous déplacer sur le terrain, puis nous Je dois aussi terminer les trajets avec des points. Vous ne pouvez pas le garder pendant six minutes et ne pas marquer, car ils vous le retiennent pendant les neuf minutes suivantes, et bientôt la moitié du match est terminée.

Jath St. Pier de Dixon (à gauche) et Hunter Vacek (24 ans) s’attaquent à Traven Atterberry de Gênes-Kingston vendredi dernier à Gênes. (Karen Naess pour Shaw Local)

L’étudiant de première année Caden Considine, fils de l’ancien champion du Super Bowl Sean Considine, est le meilleur rusher de Byron avec 58 courses pour 438 verges et cinq touchés, mais il n’a pas joué samedi contre l’Oregon car il soigne une blessure mineure. Pourtant, les Tigers n’ont pas manqué un battement, puisque 14 joueurs différents ont porté le ballon et ils ont également marqué en défense dans une victoire de 48-6. Sur la saison, Byron a huit rushers différents avec plus de 100 verges.

Kye Aken a 41 courses pour 338 verges et quatre touchés, Brayden Knoll a 36 courses pour 315 verges et quatre scores, et Carsen Behn a 38 courses pour 310 verges et cinq touchés. Le quart-arrière Braden Smith a 19 courses pour 200 verges et trois touchés, et il a également eu deux interceptions – dont un choix de six – contre l’Oregon.

« Nous en avons parlé avec les enfants : le premier essai est la clé. Vous ne pouvez pas les laisser gagner trois, quatre, cinq mètres au premier essai; s’ils le font, ils respectent le calendrier », a déclaré Shaner. «Si c’est deuxième et 6, ils ont encore trois essais pour obtenir six verges. C’est leur mentalité, et ils sont vraiment bons dans ce domaine, donc vous devez les mettre dans ces situations plus longues et plus éloignées. Ils sont tout à fait capables de lancer la balle, mais ce n’est pas ce qu’ils veulent faire ; mais vous pouvez prédire un peu mieux sur le troisième et le 13 que vous allez obtenir un lancer, un contre ou une passe, par opposition à l’arrière au milieu.

Contrairement à Byron, les Dukes s’aligneront dans des formations dispersées – mais comme les Tigers, ils ont également été une équipe très courue. Aiden Wiseman a 111 courses pour 787 verges et neuf touchés, et le quart-arrière Tyler Shaner a 118 courses pour 715 verges et sept scores.

Lorsque Dixon lance le ballon, Shaner est de 50 pour 90 pour 599 verges, huit touchés et 10 interceptions. Ethan Hays mène le corps des réceptionnaires avec 20 attrapés pour 304 verges et quatre scores, tandis que Ramsdell (9-83, 2 touchés) et Jath St. Pier (7-61) sont les prochains parmi les huit Dukes qui ont des réceptions cette saison.

Dillon Shank (42) et Kyle Jones (84) de Byron s’attaquent à Keegan Diehl de l’Oregon lors de leur match de la Big Northern Conference samedi après-midi au Landers-Loomis Field. Les Tigers accueillent Dixon vendredi soir. (Earleen Hinton/Shaw Media)

«La clé pour nous en attaque est notre jeu de ligne offensive; nous devons être bons devant », a déclaré l’entraîneur de Byron, Jeff Boyer. “Et en défense, nous devons garder le ballon devant nous et ne pas abandonner les gros jeux.”

Ayant déjà vu quelques équipes similaires cette saison à Stillman Valley et Genoa-Kingston, les Dukes se sentent plus confiants dans leur capacité non seulement à défendre les Tigers, mais aussi à déplacer le ballon en attaque.

Et la façon dont l’équipe s’est réunie lors des deux derniers matchs pour remporter des victoires difficiles est quelque chose que Ramsdell espère revoir vendredi soir.

“Une bonne attaque et une bonne défense, et ceux qui travaillent ensemble, c’est la clé”, a-t-il déclaré. «Si nous avons une bonne attaque, cela mènera à de bonnes choses, et cette défense que nous avions à Gênes, nous devons juste la garder comme ça et les poursuivre comme ça à nouveau.

“Et je pense que cela nous aide encore plus [to get those last couple wins]. Nous avons envoyé un SMS à notre chat de groupe lundi, et quelqu’un a envoyé un SMS de liaison disant que nous savons maintenant cette semaine à quel point nous pouvons avoir un lien, alors allons à Byron et recommençons.