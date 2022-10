Dixon efface un déficit de 10 points et dépasse Genoa-Kingston en prolongation – Shaw Local

Gênes – Alors que le temps se refroidissait et approchait de la ligne de congélation, les Cogs Genoa-Kingston et les Dixon Dukes ont cherché à terminer le match de vendredi à la hâte.

Après une première mi-temps rapide qui n’a duré qu’environ 50 minutes, le match est finalement allé en prolongation. Lors de la session supplémentaire, les Dukes ont survécu aux hôtes 21-19 après l’échec d’un essai de conversion en deux points des Cogs sur un cliché raté.

À égalité à 13 à la fin du règlement, Aiden Wiseman des Dukes a marqué à 4 mètres lors de la première possession de prolongation, et une passe de deux points de Tyler Shaner à Cullen Shaner était bonne pour une avance de huit points.

L’entraînement qui a suivi des Cogs a vu Nathan Kleba lancer une longue passe de TD à Ethan Vasak près du pylône d’extrême droite. Cependant, l’échec de l’essai à deux points a donné aux Dukes une grosse victoire qui a gâché le match de retour des Cogs.

“Quel beau match”, a déclaré l’entraîneur des Dukes, Jared Shaner. “C’est ce qu’est le football au lycée. Le temps s’est refroidi ce soir, deux équipes se sont affrontées, cela se résume aux prolongations et cela se résume littéralement au jeu final du match. Je suis tellement fier de nos enfants et de la façon dont ils ont réagi. C’est un endroit difficile à jouer, et [the Cogs] sont une grande équipe de football.

Les Dukes (5-2) ont failli marquer lors de leur première possession du match, mais une courte passe de touché a été annulée en raison d’une pénalité pour retenue. Cet entraînement s’est terminé par une quatrième passe en retrait à la ligne des 2 verges des Cogs.

Après le turnover, les Cogs (5-2) ont méthodiquement enfoncé dans la zone rouge des Dukes et Jorge Leon a inscrit les premiers points au tableau avec un field goal de 30 yards avec 11:10 à faire au deuxième quart.

Le prochain entraînement des Dukes s’est également terminé sur un jeu de passe: Vasak a réussi une interception à son propre 48 avec 9:17 en demie. Les Cogs ont fini par repousser cette possession suivante, mais ont récupéré le ballon sur un retour de dégagement raté. Rylan Ramsdell des Dukes a demandé une bonne prise près de ses 20, mais a laissé tomber le ballon. Dakota Dynek a sauté sur le ballon au 10 des Cogs pour récupérer le ballon. Ce chiffre d’affaires a conduit à un TD de 10 verges passant de Kleba à Traven Atterberry pour une avance de 10-0.

Wiseman a mis les Dukes au tableau avec une course de 5 verges avec 1:24 à jouer en première mi-temps pour ramener son équipe à 10-7. Wiseman a atteint 100 verges au sol sur son TD, un qui est venu après que les Dukes aient affronté un premier et 25 à un moment donné.

“Nous venons tous de nous réunir et nous nous sommes dit:” Nous marquons sur ce jeu “”, a déclaré Wiseman à propos de la situation des longs métrages. “Nous l’avons frappé, la ligne a ouvert un grand trou, et ce n’était qu’un excellent entraînement offensif.”

Les pénalités ont fait mal aux Dukes en première mi-temps, avec 55 verges sur quatre drapeaux – 30 de ces verges sont survenues lors du dernier entraînement des Cogs en première mi-temps, une qui s’est terminée par un placement manqué de 46 verges par Leon.

Après que le premier entraînement des Cogs de la seconde mi-temps ait été arrêté sur des downs au 5 des Dukes, Wiseman a fait appeler son numéro pour la plupart des jeux de Dixon lors du prochain entraînement. Wiseman a terminé ce trajet avec son deuxième TD, celui-ci à 1 mètre, pour donner aux Dukes une petite avance à 13-10 avec 1:22 à faire au troisième quart.

Wiseman avait récolté 175 verges au sol lorsqu’il a marqué son deuxième touché et a terminé le match avec 188 verges en 24 courses.

“C’est une grande victoire pour nous d’être sur la route de leur retour”, a déclaré Wiseman. «Nous sommes venus ici, avons fait ce que nous devions faire et nous sommes sortis vainqueurs.

Maddox Lavender a bloqué le coup de pied supplémentaire des Dukes sur le deuxième score de Wiseman, et cela a fini par compter.

Les Cogs ont organisé un autre entraînement chronométré au quatrième quart, mais il s’est terminé par un panier de 25 verges de Leon du hachage gauche 9,7 secondes avec la gauche en temps réglementaire.

Brady Bewick a mené le jeu de course des Cogs avec 120 verges en 32 courses.

“Nous savions que cela allait être un gros match, mais nous devons juste rebondir et montrer qui nous sommes vraiment”, a déclaré Vasak. “Nous avons joué notre cœur et avons donné tout ce que nous avions.”