DIXON – Alors que le jeu en cours cliquait sur tous les cylindres et que la défense forçait six revirements, les Dixon Dukes ont donné le ton dès le départ lors d’une victoire 57-8 contre Rockford Christian vendredi soir lors de leur match d’ouverture à domicile à l’AC Bowers Field.

Les Dukes (3-0) ont marqué sur leurs quatre premières possessions, et le sprint de 39 verges d’Aiden Wiseman avec 5:29 à faire en première mi-temps a fait cinq touchés sur six possessions offensives et a donné à Dixon une avance de 35-8.

“Ils ont trois joueurs de ligne à l’avant, puis ils amènent généralement les deux bailleurs de fonds extérieurs, mais nous avons continué à le marteler au milieu, et j’ai vu ces petites voies de réduction et je les ai juste prises”, a déclaré Wiseman, qui a terminé avec 150 verges et trois touchés sur 19 courses, toutes en première mi-temps. “La ligne O a encore fait du bon travail ce soir, et nous leur avons juste tapé le ballon toute la nuit – et nous avons également réussi à obtenir des passes, donc tout a fonctionné en attaque et nous avons fait un excellent travail.”

La défense de Dixon a ensuite intensifié et fourni des feux d’artifice, alors que Tyson Dambman et Hunter Vacek ont ​​eu des touchés de retour d’interception à moins de 19 secondes l’un de l’autre pour pousser l’avance à 50-8 à la mi-temps.

Le retour de 39 verges de Dambman l’a vu se frayer un chemin à travers le terrain et se faufiler dans et hors des blocs par ses collègues défenseurs, et il a fini par suivre Jath St. Pier sur la ligne de touche de Dixon pour un touché.

“Je ne pensais pas pouvoir marquer sur ce jeu, mais je courais partout et notre défense a fait son travail et a trouvé des enfants à bloquer, et ils m’ont juste donné un trou ouvert”, a déclaré Dambman. «Cette semaine, nous avons regardé un film, et nous savions ce qu’ils allaient faire et nous avons juste écouté notre entraîneur défensif. Ça fait du bien aussi d’obtenir quelques touchés défensifs.

Deux jeux plus tard, Vacek a réussi une passe et est allé au centre pour un touché de 27 verges pour remettre le chronomètre en ordre pendant toute la seconde mi-temps.

St. Pier a commencé le festival du chiffre d’affaires avec une interception lors du premier entraînement offensif des Royal Lions, et cela s’est transformé en deuxième touché des Dukes. James Simpson a ajouté le dernier choix au quatrième quart, permettant à Dixon de manquer de temps.

Jath St. Pier (2) de Dixon retourne une interception en première mi-temps vendredi contre Rockford Christian. Les Dukes ont réussi quatre interceptions et récupéré deux échappés, et ont marqué quatre touchés sur ces six revirements du Royal Lion. (Troy Taylor)

Les Dukes ont limité Rockford Christian (1-2) à 9 verges au sol, et à part une passe de touché de 78 verges de Brody Carlson à Bjorn Carlson, les Royal Lions n’avaient que 18 verges de plus par la passe.

“Nous les avons arrêtés sur la course, nous les avons arrêtés sur la passe, nous avons juste travaillé dur pour les empêcher d’obtenir des premiers essais et de déplacer le ballon”, a déclaré Vacek. «Nous sommes sortis chauds dès le début et les avons fermés.

«Ce gros jeu, nous l’avons juste mis derrière nous et nous voulions continuer à faire ce que nous faisions. Nous avons raté ce jeu une fois, mais nous l’avons laissé derrière nous et nous nous sommes améliorés la fois suivante. C’est un sentiment assez agréable d’obtenir quelques points en défense.

Tyler Shaner a également couru pour trois touchés, le dernier à seulement trois jeux de la seconde mi-temps. Rockford Christian a tâtonné sur le premier jeu, puis Rylan Ramsdell a couru pour 10 verges et quatre autres verges ont été clouées à cause d’une faute personnelle. Shaner a couru à partir de trois mètres lors du jeu suivant, couronnant sa soirée avec 64 mètres au sol et 71 mètres sur 4 pour 9 passes. Ethan Hays a réussi une paire d’attrapés de 28 verges et Ramsdell a réussi les deux autres attrapés pour 15 verges.

Y compris les deux pick-six, Dixon a transformé quatre des chiffres d’affaires des Royal Lions en touchés et n’en a pas converti un autre lorsque le chronomètre de la première mi-temps s’est écoulé.

“Très bonne attaque, plusieurs scores défensifs, juste un excellent effort général de tout le monde”, a déclaré Wiseman après son troisième match consécutif de 100 verges au sol pour commencer la saison. “Juste un excellent effort d’équipe ce soir.”