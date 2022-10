Dixon donne le ton dès le départ dans la victoire de Senior Night contre Rock Falls – Shaw Local

DIXON – Ayant besoin d’une victoire pour s’assurer une place en séries éliminatoires garantie, les Dixon Dukes sont sortis forts et n’ont jamais lâché prise dans une victoire de 49-0 contre Rock Falls vendredi soir à l’AC Bowers Field.

Dixon (6-3) a marqué sur ses cinq premiers entraînements pour prendre le contrôle, puis a ajouté des touchés sur ses deux premières possessions de la seconde mi-temps. Dixon a réussi quatre touchés au sol et trois notes de passe – deux sur des passes pop de Tyler Shaner à Jath St. Pier – et a également eu une interception et une récupération d’échappé en défense, et a bloqué un botté de dégagement et une tentative de placement.

[ Photos form Dixon vs. Rock Falls football ]

«Après la défaite de la semaine dernière, nous devions donner le ton tout de suite. Nous voulions montrer ce que nous pouvions faire, et nous l’avons fait », a déclaré St. Pier. «La place en séries éliminatoires n’était pas garantie; nous devions gagner ce match pour nous assurer d’obtenir cette place, et nous l’avons fait. Nous savions ce qui était en jeu et nous savions que nous ne pouvions pas les ignorer, et nous avons fait du bon travail avec cela.

Dixon a marqué lors du troisième jeu de mêlée, une passe pop de 45 verges de Shaner à St. Pier vers l’extrémité gauche à seulement 42 secondes du match. Les Dukes ont ensuite forcé un botté de dégagement de Rock Falls, et Shaner s’est connecté avec Rylan Ramsdell sur une passe de touché de 71 verges sur la ligne de touche droite avec 7:30 à faire au premier quart.

Après un retrait de trois ans, Kevin Banuelos, senior de Dixon, a bloqué le prochain botté de dégagement de Rock Falls, et les Dukes ont pris le relais à la ligne de 45 verges des Rockets. Aiden Wiseman a sprinté à partir de 33 verges deux jeux plus tard pour une avance de 21-0 avec 4:41 à faire au premier quart.

Aiden Wiseman de Dixon brise un tacle contre Luke Hacker de Rock Falls vendredi soir à Dixon. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

St. Pier a ensuite intercepté une troisième passe près du milieu de terrain et l’a renvoyée 20 verges au Rock Falls 22, et Shaner a couru pour un touché lors du jeu suivant pour une avance de 28-0 avec 3:36 à jouer en première période.

«Je pense juste que pendant les entraînements cette semaine, nous avons bien huilé notre machine et l’avons mise en marche. Nous avons continué et joué un bon match », a déclaré Ramsdell.« Je pense que c’est bien que nous sachions maintenant de quoi nous sommes capables en attaque, en défense et dans les équipes spéciales en séries éliminatoires, et comment nous pouvons jouer si nous nous concentrons et enfermer.

Un chiffre d’affaires sur les downs de Rock Falls (0-9) a conduit les Dukes à reprendre le 45e des Rockets, et après que Shaner ait couru 21 verges sur un faux botté de dégagement en quatrième et 20e, lui et Wiseman ont tous deux rompu gros exécute les deux jeux suivants avant que les Dukes ne terminent le trajet avec un touché de passe pop de 6 verges de Shaner à St Pier.

Les Rockets ont trouvé quelque chose pour terminer la première mi-temps, alors qu’ils récupéraient un échappé de Dixon après leur prochain botté de dégagement, puis ont marché 54 verges sur 15 jeux en 4:25, se rendant au Dixon 11. Avec cinq secondes à jouer, Rock Falls a aligné prêt pour un panier, mais Ramsdell était l’un des trois ducs à entrer dans le champ arrière lors de la tentative, et il l’a bloqué pour conserver l’avance 35-0 à la mi-temps.

“Notre énergie était en hausse après ce long trajet, et nous lui donnions l’enfer. Nous avons tout donné lors de notre dernier match pour les seniors », a déclaré le porteur de ballon senior de Rock Falls, Ryan McCord. «Nous nous sommes juste dit à la mi-temps que nous devions continuer, continuer à pousser, continuer à essayer de marquer. Nous voulions à nouveau envoyer le ballon sur le terrain.

Rock Falls a poursuivi cet élan en seconde période et a ouvert le troisième quart avec un entraînement de 14 jeux et 45 verges qui a pris plus de sept minutes, mais s’est terminé par un revirement sur les bas à la ligne de 20 verges de Dixon.

Diego Hernandez de Rock Falls a combattu un tacle de Cort Jacobson de Dixon vendredi soir. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Dixon a ensuite parcouru 80 verges en huit jeux – Wiseman a eu une course de 27 verges, Shaner a eu une course de 10 verges et Ramsdell a eu une course de 12 verges sur une fin pendant le trajet – et Wiseman a marqué d’un mètre pour une avance de 42-0 avec 1:13 à faire au troisième quart.

“Nous avons perdu de l’intensité sur leur long trajet en première mi-temps, mais lorsque nous avons obtenu l’arrêt et bloqué le panier, cela n’a fait qu’augmenter notre intensité”, a déclaré Ramsdell. “Ensuite, nous avons arrêté le lecteur pour commencer la seconde mi-temps, et cela a aidé à sceller le match et à garder ce jeu blanc.”

Rock Falls a tâtonné le coup d’envoi qui a suivi, et les Dukes ont commencé au 18 des Rockets. Le porteur de ballon auxiliaire Earl Jones a couronné ce trajet avec un plongeon de 1 mètre, et la ligne de touche de Dixon a explosé en applaudissements pour le score senior lors de son dernier match à AC Bowers Champ.

Shaner a couru pour 103 verges et a lancé pour 162 sur des passes de 7 en 8, avec quatre touchés au total. Wiseman avait 99 verges et deux scores au sol, St. Pier avait quatre attrapés pour 66 verges et deux touchés, et Ramsdell avait deux attrapés pour 96 verges et un score. Dixon a battu Rock Falls 419-119 au total des verges.

« Gagner ce soir pour nous, les seniors, c’est un sentiment incroyable, et je sais que tous les garçons sont heureux », a déclaré St. Pier. “Voir tous les sourires ici, c’est incroyable.”

Brady Dowd de Rock Falls ramasse des verges au premier quart vendredi soir contre Dixon. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Bien qu’il y ait eu quelques larmes dans le groupe d’après-match de Rock Falls, l’ambiance était plutôt positive pour les Rockets. Les deux longs trajets, sans se terminer par des points, ont aidé à montrer aux joueurs ce qui était possible après une saison pleine de travail acharné.

McCord et son collègue senior Brady Dowd ont tous deux soutenu leur ligne offensive pour avoir rendu ces entraînements possibles.

“Je pense qu’une fois que cette ligne commence à comprendre et qu’ils sont capables de créer ces trous, c’est presque sans fin ce que cette attaque peut faire”, a déclaré Dowd. «La façon dont il est mis en place, il est basé sur la course. Une fois que ces grands garçons à l’avant se déplacent, cela nous facilite tellement la tâche.

« C’est la beauté de notre attaque, c’est basé sur notre ligne. Si notre ligne ouvre des trous, nous obtiendrons des verges », a ajouté McCord. «Ils faisaient un excellent travail en faisant des trous pour nous, et nous étions juste en train de baisser la tête et de courir fort. C’est tellement facile quand les trous sont là.

McCord a terminé avec 58 verges en 15 courses et Dowd a récolté 36 verges en 11 courses. Vincent Lombardo a été 6 en 17 passes pour 39 verges, et Dowd (12 verges) et Colin Cook (17 verges) ont tous deux réussi deux attrapés. Les Rockets ont terminé avec

Alors que personne ne veut perdre son dernier match de football au lycée, les seniors de Rock Falls étaient fiers de l’effort qu’ils ont fourni lors de la finale de la saison.

“Nous, les seniors, vous voulez sortir aussi fort que possible et tout laisser sur le terrain, et j’ai l’impression que les seniors ici ont joué dur”, a déclaré Dowd. “Ryan ici en particulier, il a tout donné pendant tout le match, et je suis fier de tous mes coéquipiers.”