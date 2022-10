Dixon devient une communauté “favorable au rétablissement” par proclamation du maire – Shaw Local

DIXON – La ville a été désignée comme une communauté « favorable au rétablissement » par une récente proclamation du maire.

Stephanie Knight Englund, conseillère en toxicomanie et assistante sociale agréée, a contacté le conseil municipal de Dixon il y a environ deux semaines et lui a demandé d’approuver la proclamation pour souligner le soutien de la ville à aider les personnes souffrant de dépendance.

Dixon est un “leader national de la réponse communautaire progressive et holistique à la prévention, au traitement et au rétablissement de la toxicomanie avec de nombreuses initiatives axées sur le rétablissement”, selon la proclamation, qui énumère l’initiative Safe Passage de la ville permettant aux toxicomanes de rechercher le rétablissement par la police ou les départements du shérif sans crainte d’arrestation ainsi que le réseau d’engagement de prévention des opioïdes Project OPEN.

Perumal Mohan, président et chef de la direction d’eTransX, parle au groupe Project OPEN des succès du projet lors d’une conférence le 7 septembre au Sauk Valley Community College. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Il comprend également des maisons de rétablissement créées par les centres Sinnissippi, la formation de l’avocat à but non lucratif Sauk Valley Voices of Recovery, une formation à la naloxone, des programmes de traitement médicamenteux, la convention nationale Recover-Con et des lieux de travail favorables au rétablissement.

Le maire Li Arellano Jr. a fait la proclamation la semaine dernière pour coïncider avec le Recover-Con de cette année au Sauk Valley Community College ainsi que le mois de la récupération nationale.

Englund a déclaré que la ville est parmi les premières communautés à adopter une désignation «prête pour la reprise» ou «favorable à la reprise».

“Pour la première fois dans l’histoire de notre nation, nous avons franchi le cap tragique des 100 000 décès résultant d’une surdose de drogue sur une période de 12 mois”, indique la proclamation. « Depuis 1999, les surdoses de drogue ont tué environ 1 million d’Américains. Ce sont des fils et des filles, des parents et des grands-parents, des voisins et des amis, des camarades de classe et des collègues.

Il poursuit : « Nous continuons de perdre une vie américaine à cause d’une surdose de drogue toutes les cinq minutes 24 heures sur 24. Nous nous trouvons à un point d’inflexion où nous, en tant que nation, devons nous engager à faire ce que nous savons qui nous aidera à triompher de cette crise.

La proclamation énumère les quatre piliers du rétablissement que sont le foyer, la santé, le but et la communauté.