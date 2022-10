Dixon démolira et remplacera le bâtiment du cimetière pour 1,35 million de dollars – Shaw Local

DIXON – La ville prévoit de démolir son bâtiment du cimetière d’Oakwood qui a dépassé le stade des réparations et d’en construire un nouveau grâce à un prêt de développement rural.

La structure actuelle a 50 ans, et bien qu’il y ait eu de nombreuses réparations provisoires au fil des ans, le bâtiment ne convient pas aux rénovations, a déclaré Tom Houck, vice-président de Willett, Hofmann and Associates.

Le conseil municipal de Dixon a tenu une audience publique plus tôt cette semaine alors qu’il poursuit un prêt de développement rural par le biais du programme de prêts et de subventions directs pour les installations communautaires du ministère américain de l’Agriculture.

Le projet totalisera environ 1,35 M$ dont 70 000 $ pour la démolition, 250 000 $ pour les travaux de chantier, 760 000 $ pour le nouveau bâtiment, 100 000 $ pour les services professionnels et 175 000 $ pour les imprévus.

Le bâtiment sert de zone de rencontre pour les visiteurs, de stockage d’équipement, de salle de pause et de vestiaire, de toilettes, d’aire de travail pour l’équipement et de stockage de la saleté.

Il est en mauvais état, sous-dimensionné pour les besoins de la ville, non accessible aux personnes handicapées et n’a pas de climatisation, a déclaré Houck.

Le nouveau bâtiment sera déplacé plus vers le bord du cimetière, et le site du bâtiment démoli sera utilisé pour plus de parcelles.

La mise à niveau de 9 100 pieds carrés comprendra le chauffage et la climatisation, ainsi que des espaces de stockage et de travail adéquats. Il y aura également une route goudronnée et un parking.

Le prêt sera remboursé sur 40 ans à un taux d’intérêt de 3,5 %.