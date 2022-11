Dixon demande une subvention de 767 000 $ pour des travaux de nettoyage supplémentaires dans l’ancien dépotoir – Shaw Local

DIXON – La ville demande une subvention fédérale pour terminer le nettoyage environnemental de l’ancienne casse Dixon Iron & Metal afin de réaménager la propriété.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a déjà effectué environ 4 millions de dollars de nettoyage d’urgence à la casse au 78 Monroe Ave. après que des contaminants ont été trouvés dans le sol et dans la rivière Rock, et la ville demande une subvention d’assainissement des friches industrielles de l’EPA pour résoudre le dernier des l’oeuvre.

La ville a essayé d’obtenir la subvention l’année dernière, mais sans succès.

Le conseil municipal de Dixon a organisé une audience publique pour la subvention plus tôt ce mois-ci, demandant 767 000 $ pour éliminer le carburant diesel mélangé à du biphényle polychloré, ou BPC, installer une barrière pour combler les lacunes des métaux restants, démolir les structures sur la propriété et éliminer l’amiante.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis a achevé près de 4 millions de dollars de nettoyage dans l’ancienne casse de Dixon Iron & Metal Co., et les responsables de la ville prennent les prochaines mesures pour préparer la propriété en vue d’un futur développement riverain. (Soumis)

L’objectif global est d’obtenir une lettre de l’état indiquant qu’il n’y a plus d’assainissement, ce qui signifie que la propriété est prête pour le réaménagement.

« C’est une zone merveilleuse à redévelopper, et elle a un immense potentiel », a déclaré Ross Grimes, chef de projet chez Fehr Graham Engineering and Environmental.

En 2019, l’EPA a commencé des travaux de nettoyage d’urgence de 3 millions de dollars sur le site après que des contaminants ont été découverts dans la rivière, et a ensuite réalisé 745 000 dollars de travaux d’assainissement supplémentaires.

L’EPA a effectué divers travaux, notamment des excavations jusqu’à 19 pieds de profondeur dans des zones, la fourniture de barrières contre la contamination et l’amélioration des berges. La propriété avait été jonchée de décennies de contaminants indésirables et de métaux lourds.

Les responsables locaux espèrent raser les bâtiments restants de l’ancien chantier DIxon Iron and Metal le long de la rivière Rock à Dixon. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

La propriété riveraine est l’intersection de deux projets majeurs visant à étendre la piste cyclable et à créer un pont piétonnier sur la rivière, a déclaré le directeur des travaux publics, Matt Heckman.

Ils ont parcouru un long chemin pour rendre la propriété à l’usage de la communauté, a-t-il déclaré.

En 2016, la ville a reçu une subvention de 2 millions de dollars du programme d’amélioration des transports de l’Illinois pour prolonger sa piste cyclable de 1,6 miles – s’étendant à l’est sur River Road vers Raynor Garage Doors et à l’ouest le long de la rivière avec une rampe vers les viaducs menant à Seventh Street.

La ville a ensuite reçu 1,4 million de dollars supplémentaires de l’État pour le projet et demande 2 millions de dollars supplémentaires, car les coûts du projet ont atteint environ 7 millions de dollars.

Les travaux pourraient débuter en mai 2024 et se terminer en novembre 2024.

L’année dernière, la ville a reçu une subvention du programme Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity ou RAISE de 12 millions de dollars après plusieurs années de candidature.

Le projet comprend la construction d’un pont piétonnier sur les anciennes jetées de l’Illinois Central Railroad, l’ajout de 2,8 milles de sentier polyvalent, l’installation de nouveaux trottoirs et passages à niveau et le resurfaçage de Page Drive, qui est entretenu par le district de Dixon Park.

L’ancienne casse fait partie du projet Viaduct Point, un partenariat dans lequel la ville et la Lee County Industrial Development Association ont obtenu environ 10 acres de terrain s’étendant du pont de l’avenue Peoria aux viaducs.

La ville a acquis la propriété en 2019 par le biais d’un tribunal d’abandon, après environ 2 ans de prolongation d’un contrat d’achat de la propriété pendant que des tests environnementaux étaient effectués.