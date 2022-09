Dixon décroche une autre victoire sur la route BNC – Shaw Local

Les Dixon Dukes ont pris la route pour la deuxième semaine consécutive et sont revenus avec une autre victoire, battant North Boone 21-14 lors d’un concours de la Big Northern Conference vendredi soir à Poplar Grove.

Aiden Wiseman a eu une paire de points de touché pour les Dukes, marquant à 1 mètre avec 2:13 à faire au deuxième quart, puis en ajoutant un 2 verges avec 6:39 à jouer au troisième.

Le quart-arrière Tyler Shaner a complété le score, courant à 9 verges pour le touché décisif avec 7:21 à faire au quatrième quart.

Oregon 14, Rockford Christian 8, OT : Gabe Eckerd a marqué sur une course de 2 verges en prolongation après que la défense des Hawks ait fait un arrêt, envoyant l’Oregon à une victoire de la Big Northern Conference sur la route.

Eckerd a également marqué le premier touché de l’Oregon, une course de 6 verges qui a égalisé le match 8-8 au début du quatrième quart. Les Hawks ont effectué six voyages à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Royal Lions, mais n’en ont encaissé qu’un seul.

Kewanee 16, Morrison 14 : Les Mustangs ont eu une chance d’égaliser le match en retard, mais un mauvais cliché sur une conversion de deux points a permis aux Boilermakers de s’accrocher pour une victoire croisée à Three Rivers.

Morrison a marqué sur une passe de 40 verges de Danny Mouw à Chase Newman avec 3:59 à jouer pour passer à 16-14. Mais le claquement de Mouw sur l’essai PAT a été passé au-dessus de sa tête, et bien que les Mustangs l’aient récupéré, ils n’ont pas pu se convertir.

Blake Adams (8) et Daeshaun McQueen (3) tentent d’intercepter un lancer errant du remplaçant de Kewanee, Devin Hamrick, lors d’un essai raté de placement vendredi soir à Kewanee. (Troy Taylor)

Fulton 63, West Carroll 0 : Menés par des matchs productifs de leur trio de porteurs de ballon, les Steamers ont fait exploser le Thunder lors d’un match NUIC.

Lukas Schroeder était le meilleur rusher de Fulton, effectuant huit courses pour 77 verges et trois touchés; Ryan Eads a récolté 63 verges et deux touchés en six courses; et Ben Fosdick a ajouté 42 verges et un touché sur quatre courses.

Brayden Dykstra a été 4 en 5 pour 66 verges et un touché dans les airs, Ethan Price a réussi une réception de touché de 20 verges et Baylen Damhoff a renvoyé une interception de 30 verges pour un score.

Stockton 26, Eastland-Pearl City 6 : Les Wildcatz ont marqué sur un retour d’échappé de 84 verges au quatrième quart, mais ont manqué de temps pour compléter le retour contre les Blackhawks.

Ethan Petta s’est précipité sur 40 mètres pour mener Eastland-Pearl City.

Amboy 68, River Ridge 14 : Les Clippers se sont appuyés sur une attaque de score équilibrée pour submerger les Wildcats.

Tucker Lindenmeyer a été 4 en 4 pour 131 verges et deux touchés dans les airs, et a ajouté 54 verges au sol et un touché en six courses pour mener l’offensive Amboy-LaMoille-Ohio.

Brennan Blaine était le meilleur receveur des Clippers, réalisant trois passes pour 117 verges et deux touchés. Quinn Leffelman a ajouté deux touchés au sol pour Amboy, tout en accumulant 51 verges en six courses. Landon Whelchel a compilé 83 verges au sol et un touché en cinq courses, et Geo Gatz, Ed Fry, Braden Klien et Eddie Jones ont tous réussi un touché au sol chacun pour les Clippers.

Milledgeville 66, Freeport Aquin 24 : Les Missiles ont pris une avance de 42-12 à la mi-temps et ont remporté une victoire éclatante contre les Bulldogs.

Connor Nye a lancé deux passes de touché et s’est précipité pour deux autres scores, dont une course de 80 verges, pour mener l’attaque de Milledgeville. Kolton Wilk a renvoyé un coup d’envoi de 75 verges pour un touché, a couru pour des touchés de 27 et 22 verges et a réussi une passe de touché de 25 verges de Nye.