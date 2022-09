Dixon cherche à retrouver le chemin de la victoire contre Winnebago – Shaw Local

Après avoir subi sa première défaite la semaine dernière, Dixon est prêt à rebondir sur la route vendredi soir.

Les Dukes ont perdu leur match à domicile 36-6 contre Stillman Valley vendredi soir dernier, mais après avoir passé un peu de temps à examiner leurs erreurs dans celui-ci, ils sont prêts à se concentrer sur leur visite à Winnebago.

Les Indiens entrent dans une séquence de deux victoires consécutives, battant Rock Falls et Oregon au cours des deux dernières semaines après avoir commencé par des défaites contre Genoa-Kingston et Byron.

Dixon, quant à lui, cherche à retrouver le chemin de la victoire après avoir commencé la saison avec trois victoires. Les Dukes pensent que le match difficile de la semaine dernière les préparera mieux pour cette semaine.

« Winnebago, ils font ce qu’ils font, et comme Stillman Valley, ils sont bons dans ce qu’ils font. Mais tout dépend de qui entre et met l’effort vendredi soir », a déclaré Rylan Ramsdell, senior. “Voir une bonne équipe nous prépare à affronter une autre bonne équipe et à mettre davantage nos efforts ce vendredi que nous ne l’avons fait la semaine dernière. Je ne pense pas que nous ayons vraiment tout donné la semaine dernière, donc je pense que cette semaine est notre semaine de retour.

Stillman Valley a été la première attaque en première manche que Dixon a vue cette saison, et les Cardinals ont également été les premiers à déplacer le ballon de manière cohérente au sol contre les Dukes. Alors que Winnebago vient vers vous avec un look un peu différent de Stillman, Dixon sait qu’il doit être prêt pour le sol et la livre cette semaine.

“J’espère vraiment que cela aide d’avoir joué cette attaque la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner. “Stillman est évidemment très unique dans ce qu’ils font, mais ‘Bago est certainement une équipe qui passe en premier. Ils vous donnent un peu plus de style pro, des sets I-back, parfois des sets à trois dos, des bouts serrés et des flankers, ce genre de choses. Mais vous mettez le film et ils ont des enfants solides, et si vous n’êtes pas préparé et prêt à partir, ils peuvent en profiter.

Aiden Wiseman de Dixon cherche un coin des coureurs vendredi soir dernier contre Stillman Valley. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Le joueur de ligne senior Matt Warkins pense également que l’expérience de la semaine dernière aidera les Dukes à aller de l’avant. Des deux côtés du ballon, Stillman était l’équipe la plus physique que Dixon ait affrontée cette saison; les gars dans les tranchées ont l’impression qu’ils vont être plus prêts à affronter ce physique cette semaine, maintenant qu’ils y ont goûté.

“Ils vont lancer plus que Stillman, je pense, et je n’ai pas l’impression qu’ils sont aussi gros que Stillman l’était à l’avant. Je pense qu’ils sont assez jeunes à l’avant aussi, parce qu’ils n’ont pas quelques enfants dont je me souviens de l’année dernière ; ils ont obtenu leur diplôme donc ils ne sont pas de retour », a déclaré Warkins. “Donc, il y aura de nouveaux gars, mais la même chose que nous avons vue l’an dernier.

“Et en défense, je sais qu’ils ont Will Speltz, leur secondeur central, il est de retour, donc nous devons juste le surveiller ainsi que leur autre secondeur extérieur, il est de retour de l’année dernière aussi. Nous pouvons regarder en arrière, voir leurs tendances, puis découvrir ce que font les nouveaux. Nous sentons vraiment que nous pouvons attaquer certains de leurs points faibles.

Warkins a déclaré que la ligne avait fait une introspection au cours du week-end, et que chaque gars dans les tranchées avait l’impression de vouloir revenir à son moi dominant cette semaine.

Les trois premières semaines, Dixon avait un rusher de 100 verges à chaque match; ils en ont eu deux lors d’une victoire de la semaine 2 contre North Boone. Aiden Wiseman ouvre la voie avec 458 verges et six touchés, tandis que le quart-arrière Tyler Shaner a couru pour 283 verges et cinq touchés, et lancé pour 282 verges et quatre autres scores.

Les grands joueurs à l’avant veulent relancer cette tendance cette semaine.

“Je pense que nos joueurs de ligne, nous voulons en quelque sorte en faire un jeu de déclaration, rebondir et simplement le marteler dans leur gorge”, a déclaré Warkins. «Nous voulons revenir aux trois premières semaines, où nous avons essentiellement couru le ballon et n’avons pas eu à lancer, à moins que nous ne le voulions. La semaine dernière, nous avons dû lancer, et nous ne voulons pas être dans cette situation.

“Nous voulons juste revenir à avoir deux coureurs de 100 mètres et réussir au sol, et nous voulons juste dominer devant.”

L’entraîneur Shaner pense que c’est le meilleur baume pour surmonter le premier défaut de l’équipe et il a l’impression d’avoir un groupe de gars expérimentés et vétérans qui peuvent redresser la situation rapidement après une performance moins que satisfaisante la semaine dernière.

“Je pense que oui. C’était difficile d’affronter Stillman Valley, évidemment; partout, offensivement on a eu du mal. J’espère que ce groupe de gars est fier de ce que nous faisons », a-t-il déclaré. « Nous voulons être capables de faire courir le ballon, et nous en avons parlé, de le lancer quand nous le voulons et pas seulement quand nous en avons besoin. Donc je pense que cette combinaison avec les gars que nous avons à l’avant, je pense qu’ils vont sortir et vouloir montrer que nous pouvons à nouveau courir le ballon, puis mettre en place certaines choses après cela.