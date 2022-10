Dixon cherche à gagner sur Whitmer lors du débat du gouverneur du Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Les candidats au poste de gouverneur du Michigan ont leur premier débat jeudi, alors que le challenger républicain Tudor Dixon cherche à utiliser l’apparition aux heures de grande écoute pour réduire son écart avec la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer.

Dixon est un ancien commentateur d’un programme en ligne conservateur qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump. Elle n’a jamais occupé de fonction publique et s’efforce toujours de se présenter et de présenter ses idées aux électeurs – dont certains pourraient la voir en action pour la première fois lors du débat de jeudi.

Pendant des mois, Whitmer et ses collègues démocrates ont diffusé des publicités d’attaque décrivant le républicain comme trop extrême sur des questions telles que l’avortement, notant l’opposition de Dixon à la procédure même en cas de viol ou d’inceste. Ces publicités sont restées largement sans réponse alors que Dixon a eu du mal à collecter des fonds pour concurrencer le fonds de campagne de plusieurs millions de dollars de Whitmer.

Mais à quelques semaines des élections du 8 novembre, Dixon devrait riposter contre Whitmer lors du débat à Grand Rapids. Elle a qualifié les opinions du gouverneur de “radicales” sur des questions telles que l’éducation, l’avortement et la justice pénale. Dixon a également critiqué Whitmer pendant la campagne électorale pour son approche de la pandémie de COVID-19, affirmant que les blocages qu’elle avait imposés nuisaient à l’économie de l’État.

Whitmer sollicite son deuxième mandat en tant que gouverneur après avoir occupé des postes de direction à l’Assemblée législative du Michigan, où en 2013, lors d’un débat sur la couverture d’assurance de l’avortement, elle a publiquement partagé son histoire de viol. Depuis, elle a déclaré qu’elle “se battrait comme un diable” pour protéger le droit à l’avortement, notamment en intentant une action en justice plus tôt cette année pour empêcher l’interdiction de 1931 d’entrer en vigueur dans l’État après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé Roe v. Wade.

L’avortement a été un problème particulièrement important dans le Michigan cette année, car les électeurs de novembre décideront également d’inscrire le droit à la procédure dans la constitution de l’État.

Dixon a déclaré qu’elle ne soutenait l’avortement que pour sauver la vie de la mère, et elle a été approuvée par des groupes anti-avortement, dont Right to Life du Michigan.

Elle a reçu le soutien de la famille de Betsy DeVos, l’ancienne secrétaire à l’éducation sous Trump et un membre bien connu de l’establishment du GOP de l’État. Sa campagne a déclaré qu’elle recevait de l’aide pour préparer le débat d’un autre endossataire, l’ancien gouverneur John Engler.

Dixon est sorti d’une primaire républicaine à cinq candidats après avoir reçu l’approbation de Trump. Elle a déclaré lors de la primaire qu’elle pensait que les élections de 2020 avaient été volées à Trump, dont la perte contre Joe Biden dans le Michigan par quelque 154 000 voix a été confirmée par de multiples enquêtes et poursuites.

La mère de quatre enfants a critiqué Whitmer pour l’éducation dans l’État, affirmant que les parents devraient avoir plus de droits en ce qui concerne ce qui est enseigné aux enfants.

Les deux candidats doivent débattre à nouveau le 25 octobre à l’Université d’Oakland à Rochester.

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

Burnett a rapporté de Chicago.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press