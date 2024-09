Dixon annexe deux propriétés en prévision du développement d’une communauté locative de 18 acres

6 septembre — DIXON — Le conseil municipal de Dixon a approuvé mardi une ordonnance visant à annexer deux propriétés entre College Avenue et Nachusa Avenue en vue d’un développement de communauté locative de 18 acres connu sous le nom de Pirups Landing.

Les propriétés sont situées les unes à côté des autres le long du bloc 800 de Taylor Court, qui deviendra à terme l’entrée de la communauté développée par Ted Hvarre de Hvarre Development LLC. Plus de 70 nouvelles propriétés résidentielles seront créées à travers plusieurs maisons de ville de quatre et cinq unités et un total de 22 appartements individuels d’une et deux chambres.

L’augmentation du nombre de propriétés résidentielles situées là-bas a été le facteur le plus important derrière la décision de la ville d’annexer les propriétés, car cela garantira « qu’elles devront suivre nos règles et nos codes », a déclaré le directeur municipal Danny Langloss dans une interview avec Shaw Local.

De plus, cette zone est également celle où va se dérouler l’extension du sentier polyvalent du programme d’amélioration des transports de l’Illinois, a déclaré Langloss.

Le sentier ITEP, officiellement achevé en juillet, a ajouté 1,6 miles de nouveaux sentiers polyvalents à l’ouest de Heritage Crossing. La ville a déjà prévu d’étendre le sentier au-delà de la rivière Rock en utilisant les anciens piliers de l’Illinois Central Railroad, mais elle demande également une subvention qui prolongera le sentier vers le sud jusqu’au Gateway Development près de l’Interstate 88.

« L’idée est d’amener cette piste cyclable au sud, au-dessus des voies ferrées, et en quelque sorte autour de ce nouveau développement résidentiel, puis elle se raccordera à Gateway », a déclaré Langloss.

La ville a déposé une demande de subvention ITEP auprès du Département des transports de l’Illinois pour le même type de financement que celui utilisé pour le reste du parcours. Cette demande doit être déposée le 30 septembre, a déclaré Langloss.

La ville ne change rien au zonage des deux propriétés ; l’annexion vise principalement à garantir que la ville soit en mesure de travailler avec les personnes qui vivront dans le nouveau développement résidentiel et qu’elle soit en mesure de faire respecter les codes et ordonnances de la ville dans cette zone.

La première propriété, détenue par Lee County Properties LLC, couvre environ 1,78 acres de terrain. La seconde mesure environ 63 pieds carrés et appartient à EEB Properties LLC, l’une des entités de Hvarre, a déclaré mardi au conseil le procureur de la ville Rob LeSage.

Pour les propriétés qui représentent moins de 60 acres de terrain et qui sont « contiguës et entièrement délimitées par la municipalité », la loi de l’Illinois permet aux municipalités d’annexer cette propriété non constituée en société, selon le dossier de la réunion de mardi.

Les deux propriétés sont situées dans les limites de la ville et sont entourées de terrains déjà intégrés à la ville, a déclaré Langloss.

Le conseil a voté à l’unanimité pour approuver l’ordonnance.